América Latina Peru rompe relações diplomáticas com México devido ao asilo concedido à ex-premiê de Castillo A declaração leva em conta momentos em que a presidência do México interviu em assuntos internos do Peru

O Peru rompeu nesta segunda-feira (3) relações diplomáticas com o México após o asilo concedido à ex-primeira-ministra Betssy Chávez, processada pelo fracassado golpe de Estado de dezembro de 2022 do ex-presidente Pedro Castillo, informou o Ministério das Relações Exteriores.

"Hoje soubemos com surpresa e profundo pesar que a ex-premiê Betssy Chávez, suposta coautora do golpe de Estado que o ex-presidente Pedro Castillo tentou consumar, está sendo asilada na residência da embaixada do México no Peru", declarou o chanceler Hugo de Zela em coletiva de imprensa.

"Diante desse ato inamistoso e levando em conta as reiteradas ocasiões em que a atual e o anterior presidente daquele país intervieram nos assuntos internos do Peru, o governo peruano decidiu nesta data romper as relações diplomáticas com o México", acrescentou.





