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Internacional

Peru se aproxima do 'caminho da ordem da esperança', diz Keiko Fujimori após vitória

A presidente eleita consolidou sua vitória com um duro discurso contra o crime organizado

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A candidata presidencial e congressista peruana Keiko Fujimori entra no tribunal especializado em corrupção na abertura do julgamento por lavagem de dinheiro no escândalo da OdebrechtA candidata presidencial e congressista peruana Keiko Fujimori entra no tribunal especializado em corrupção na abertura do julgamento por lavagem de dinheiro no escândalo da Odebrecht - Foto: Juan Carlos Cisneros / AFP

A direitista Keiko Fujimori afirmou que o Peru está “cada vez mais perto” do “caminho da ordem”, após ser eleita presidenta do país segundo os dados finais da apuração, divulgados nesta segunda-feira (29) pela autoridade eleitoral.

“A ONPE chegou a 100% das atas apuradas. (...) Aguardamos a proclamação do JNE (órgão eleitoral) com muita humildade, prudência e responsabilidade”, escreveu Fujimori em sua conta no X.

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“Estamos cada vez mais perto de iniciar um caminho de ordem e esperança para todos os peruanos”, acrescentou a presidente eleita, que consolidou sua vitória com um duro discurso contra o crime organizado.

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