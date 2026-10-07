Qua, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BR-232

Pesagem aponta 1,1 tonelada de queijo apreendido sem refrigeração em caminhão no Agreste

O peso divulgado inicialmente, a partir de relato do motorista, era de 600 quilos

Reportar Erro
Foto: PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou, nesta quarta-feira (7) a informação sobre a quantidade de queijo coalho apreendido na BR-232, em Tacaimbó, Agreste de Pernambuco.

Ao todo, a PRF apreendeu 1,1 tonelada de queijo, que estava sendo transportado sem qualquer refrigeração na carroceria de um caminhão.

Inicialmente, havia sido informado que a carga pesava cerca de 600 quilos. Esse peso foi citado pelo motorista do caminhão no momento da apreensão.

Leia também

• PRF apreende mais de 1 tonelada de queijo em carroceria de caminhão no Agreste de Pernambuco

• Eleitor morre após votar no município de Cupira, no Agreste pernambucano

• Agreste: idosa de 78 anos morre após sofrer choque elétrico em residência

A mercadoria foi apreendida na terça-feira (6), durante uma fiscalização de veículos de carga realizada pelo Grupo de Patrulhamento Tático da PRF no quilômetro 168 da rodovia federal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas barras do produto acomodadas sobre uma estrutura de madeira e cobertas por uma lona.

Segundo o motorista, a carga teria saído de Venturosa, também no Agreste, e tinha como destino o município de Bezerros. Após a apreensão, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adagro) foi acionada, para adoção das medidas cabíveis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter