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BR-232 Pesagem aponta 1,1 tonelada de queijo apreendido sem refrigeração em caminhão no Agreste O peso divulgado inicialmente, a partir de relato do motorista, era de 600 quilos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou, nesta quarta-feira (7) a informação sobre a quantidade de queijo coalho apreendido na BR-232, em Tacaimbó, Agreste de Pernambuco.

Ao todo, a PRF apreendeu 1,1 tonelada de queijo, que estava sendo transportado sem qualquer refrigeração na carroceria de um caminhão.

Inicialmente, havia sido informado que a carga pesava cerca de 600 quilos. Esse peso foi citado pelo motorista do caminhão no momento da apreensão.

A mercadoria foi apreendida na terça-feira (6), durante uma fiscalização de veículos de carga realizada pelo Grupo de Patrulhamento Tático da PRF no quilômetro 168 da rodovia federal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas barras do produto acomodadas sobre uma estrutura de madeira e cobertas por uma lona.

Segundo o motorista, a carga teria saído de Venturosa, também no Agreste, e tinha como destino o município de Bezerros. Após a apreensão, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adagro) foi acionada, para adoção das medidas cabíveis.

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