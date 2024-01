Pescador cai de barco, fica 24 horas no mar e é salvo pelo reflexo de seu relógio na Nova Zelândia

A- A+

Um homem foi salvo depois de passar quase 24 horas no mar após cair de um barco pesqueiro na Nova Zelândia. O homem partiu sozinho para a pescaria em 2 de janeiro a bordo de seu barco de 40 pés, com planos de retornar no dia seguinte, disse o sargento de polícia de Whangamatā, Will Hamilton.

Ao pescar o que ele imaginava ser um marlin, perto das Ilhas Alderman, o homem caiu no mar a uma distância de 55 km da Ilha Norte. O homem tentou nadar até as ilhas, mas foi arrastado pelas correntes, e acabou salvo pelo reflexo de seu relógio de pulso.

Depois de cerca de 24 horas no mar, três pescadores perto da Ilha Mayor notaram um reflexo incomum na água. Quando se aproximaram, encontraram o homem na água, que tentava desesperadamente chamar a atenção deles refletindo o sol em seu relógio.

O trio resgatou o homem da água, avisou a polícia e foram para a marina mais próxima.

— É um milagre absoluto que o pescador ainda esteja vivo após a provação. Sem as ações rápidas dos três homens que o resgataram, isso certamente teria tido um resultado trágico — disse Hamilton ao NZ Herald.



O homem estava com hipotermia e tinha sintomas de exaustão quando foi transferido de ambulância para o hospital. À polícia, o homem disse que queria deixar registrado o agradecimento a “Mike, Tyler e James” por resgatá-lo, junto com todos os serviços de emergência envolvidos.

O Centro de Coordenação de Resgate foi informado sobre a última direção conhecida, combustível a bordo e velocidade, para que possam ser emitidos avisos de navegação, mas não se sabe o paradeiro do barco.

Veja também

JABOATÃO Motorista que atropelou e matou menino de 5 anos em condomínio é autuada em flagrante pela polícia