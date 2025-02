A- A+

SUSTO Pescador em caiaque é seguido por tubarão-branco na Nova Zelândia: "Por favor, não me ataque"; veja Matt Wells, de 19 anos, gravava um vídeo com uma isca de pesca quando notou a barbatana do animal se aproximando da embarcação

Um jovem de 19 anos viveu momentos de tensão ao ser perseguido por um tubarão-branco enquanto pescava em uma praia no Cabo Reinga, na Nova Zelândia. Matt Wells, de 19 anos, gravava conteúdo para o canal de pesca no Youtube quando flagrou a chegada do predador, que perseguiu o caiaque por uma longa distância. O vídeo já soma mais de 2,6 milhões de visualizações.

No início da filmagem Wells mostra que passava um dia tranquilo na ilha, em uma praia sem muitas ondas. Mas ao colocar um peixe como isca no mar, o jovem notou que o anzol de pesca estava tremendo mais que o comum e ouviu uma movimentação mais intensa na água, na parte de trás do caiaque, descreveu no vídeo.





Quando se virou, ele se assustou com o tubarão e começou a gritar , e o animal se deslocou na água, sendo possível ver a cauda e barbatana.

- Tubarão-branco, Tubarão-branco! Grande tubarão branco - gritou Wells.

Ao notar que o tubarão puxava a sua isca, ele a cortou na expectativa que o animal fosse embora, mas não aconteceu.

- Um tubarão-branco é uma criatura muito curiosa, assim como é um predador de ponta, mas mais ainda, muitas vezes prova as coisas antes de decidir que quer comê-las, então eu estava principalmente preocupado que o tubarão fosse bater no caiaque antes de decidir que eu não era comida e eu realmente não queria acabar na água - disse o jovem ao jornal local Checkpoint, alguns dias após a interação com o predador, que aconteceu no início do mês, mas viralizou nas redes sociais recentemente.

Em determinado momento o jovem acredita não estar mais sendo perseguido, mas quando se vira, percebe a barbatana do animal logo atrás e volta a se desesperar.

- Ele ainda está atrás de mim, ele está indo para o meu leme. Por favor, não me ataque, mano, ele está me seguindo há cerca de 200 metros - revelou, desesperadamente.

O pescador disse ao jornal que estava 4 quilômetros distante de terra firme e o animal continuava a segui-lo.

Wells ainda tentou desviar o foco do tubarão ao jogar uma garrafa de água na água na esperança de que o animal a atacasse, mas não funcionou.

O tubarão o seguiu por cerca de oito minutos "mas, com toda a honestidade, pareceu uma vida inteira", disse ele.

Após chegar em terra firme, o rapaz puxou rapidamente a embarcação e terminou a filmagem no local. Ele voltou a se gravar já no carro, indo embora da praia e revelou o sentimento após a perseguição.

- Demorou algum tempo para que eu me acalmasse, deixasse a adrenalina cair e parasse para pensar o que acabou de acontecer comigo - disse o jovem. E ressaltou: - Isso é o que acontece quando você quer pescar, navegar ou nadar no território de um grande predador. Quando você entra na casa dele, tem que ser respeitoso e entender os riscos que isso acarreta.

E terminou dizendo estar aliviado por ter saído em segurança da água.

Veja também