OLINDA Pescador de 45 anos morre afogado após entrar no canal do Fragoso, em Olinda Caso aconteceu na tarde desse domingo (14)

Um pescador de aproximadamente 40 anos morreu afogado após pular no canal do Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, nesse domingo (14).

O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi retirado do local pelos Bombeiros, que foram acionados para a área por volta das 15h.

De acordo com a corporação, o pescador havia desaparecido no canal, nas proximidades na rua Professor Olímpio Magalhães, no bairro de Jardim Fragoso.

"Ele teria entrado na água para pescar, e, sem saber nadar, acabou sumindo. Nossa unidade tática de mergulho encontrou o corpo e o retirou do canal por volta das 16h40", informou os Bombeiros, que fez buscas com auxílio de um bote.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

