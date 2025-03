Pescador russo captura peixe de águas profundas que parece uma cabeça de alienígena

A- A+

Um pescador e fotógrafo russo compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo de um peixe da espécie Aptocyclus ventricosus, conhecido como peixe-lapa-liso, que capturou em uma de suas viagens. O formato do animal, semelhante às reproduções mais famosas de como seriam cabeças de alienígenas, chamou a atenção de internautas.

"É o mascote dos alienígenas que vivem debaixo d'água", brincou um internauta. "Você está cortando cabeças de alienígenas para ter visualizações?", disse outro.

Confira o post:



Na legenda da postagem, o pescador, Roman Fedortsov, explicou que esta "é uma espécie de peixe com nadadeiras raiadas da família dos peixes-lapa. Vive na parte norte do Oceano Pacífico"



De acordo com ele, o animal foi encontrado em águas profundas e é comestível. A espécie já é conhecida ao norte do Oceano Pacífico, especialmente em águas mais profundas.



Com mais de 617 mil seguidores, Fedortsov compartilha curiosidades sobre animais marinhos e sua vida como pescador e fotógrafo.

