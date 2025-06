A- A+

Brasil Pescadores ajudam filhote de onça a encontrar mãe no Pantanal; assista O filhote estava nadando, com aparência cansada, na junção entre os rios Miranda e Paraguai, no Mato Grosso do Sul

Durante seu momento de lazer, dedicado à pesca, Vanderlei da Silva Rosa, do interior de São Paulo, e um amigo "pescaram" um filhote de onça-pintada. O caso aconteceu na última sexta-feira (13).

O filhote havia se separado da mãe, que tinha sido avistada nadando com as duas oncinhas momentos antes do resgate.

Com aparência cansada, o filhote tentava nadar contra a correnteza entre a junção do Rio Miranda com o Rio Paraguai, no Pantanal do Mato Grosso do Sul.

Ao notar que o animal estava aflito e sozinho, os pescadores decidiram ajudar o filhote a encontrar sua mãe.

Eles esticaram uma rede para que o animal se agarrasse e arrastaram-no até a margem mais próxima, onde ele havia sido visto acompanhado da mãe.

Todo o resgate foi filmado em uma empreitada que tornou o vídeo viral.

Confira o vídeo:

