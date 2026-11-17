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Processo Pescadores do Equador processam governo Trump por suposto ataque com drones Governo dos Estados Unidos nega responsabilidade pelos crimes denunciados

Dezesseis pescadores equatorianos processaram o governo dos Estados Unidos por um suposto ataque com drones à sua embarcação em março, que deixou dois tripulantes com queimaduras graves, em meio ao aumento da cooperação militar entre Quito e Washington, informaram seus advogados nesta terça-feira (17).

Diante de um tribunal federal da Pensilvânia, os pescadores do barco "Negra Francisca Duarte" também denunciaram ter sofrido detenção arbitrária, torturas e um traslado forçado a El Salvador por parte de militares americanos durante uma operação antidrogas.

"Estamos certos de que, quando vierem à tona todas as provas, ficará muito claro que os Estados Unidos estavam por trás de tudo isso", disse em uma coletiva de imprensa virtual o advogado Dan Kovalik, que representa os 16 pescadores nos Estados Unidos.

No poder desde janeiro de 2025, o governo de Donald Trump nega responsabilidade pelos crimes denunciados e defende sua campanha de bombardeios contra supostas embarcações carregadas com drogas na América Latina, que já deixou mais de 200 mortos.

A organização Human Rights Watch (HRW) apontou que, entre janeiro e março, três barcos, incluindo o "Negra Francisca Duarte", supostamente foram atacados por forças americanas. Um deles segue desaparecido.

Esta é a segunda ação contra Washington por ataques militares apresentados como operações contra supostas embarcações de narcotraficantes.

Em janeiro, os familiares de dois homens de Trinidad e Tobago entraram com uma ação por homicídio culposo.

Buscamos "uma indenização para todos os pescadores que (...) perderam este barco do qual dependiam para ganhar a vida", afirmou Kovalik. O objetivo também é "que os Estados Unidos ponham fim a esses bombardeios", acrescentou.

Entre agosto e setembro, forças militares destruíram oito barcos pesqueiros equatorianos, apontados como supostos abastecedores de combustíveis para lanchas do narcotráfico.

Dos 160 pescadores interceptados por militares americanos entre agosto e setembro, 110 estão em liberdade sem acusações e outros 50 aguardam julgamento, segundo a HRW.

Noboa é um fiel aliado de Trump na região. Uma investigação da AFP em outubro documenta como, na base aérea de Taura, consolidou-se uma atividade incomum de aeronaves americanas.

Há um ano, os equatorianos rejeitaram em referendo uma proposta para permitir a instalação de bases militares estrangeiras no país.

Também existem acordos de cooperação que permitem aos militares americanos permanecer em solo equatoriano por até 180 dias sem visto e lhes concedem imunidade migratória.

"Afirmamos categoricamente que esses acordos de cooperação não isentam nem o Equador, nem os Estados Unidos de responsabilidade por esse tipo de crime", disse Kovalik.

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