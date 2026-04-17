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RESGATE Pescadores ficam à deriva em alto-mar e são resgatados a 4 km da costa em Ipojuca Trabalhadores foram arrastados por uma forte corrente marítima

Três pescadores ficaram à deriva em alto-mar após serem arrastados por uma corrente marítima na Praia do Cupe, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso aconteceu na manhã da quarta-feira (15). Segundo a prefeitura do município, os pescadores foram encontrados a cerca de 4 quilômetros da costa.

O resgate foi conduzido pelo Serviço de Salvamento Marítimo (Salvamar) de Ipojuca. A prefeitura da cidade repassou imagens do momento, que mostram que foi preciso utilizar duas embarcações para realizar o salvamento.

"Eles saíram para pescar às 4h. Quando chegaram na 'Boca da Barra', pescadores de outra embarcação viram e tentaram socorrer eles. Lá, eles foram puxados pela corrente, levados para o mar aberto e ficaram à deriva. A gente passou por várias dificuldades [para salvar os pescadores]", contou o guarda-vidas Édson Ferreira.

Alerta para pescadores

O guarda-vidas fez ainda um alerta para os pescadores na área da Praia do Cupe, que é conhecida por ter correntes fortes.

"Todos que forem pescar naquela orla, naquela área de mar aberto que se chama 'Boca da Barra', têm que ter muita precaução porque a corrente é muito forte, principalmente quando a maré está baixando, porque ela joga para o mar aberto. Então, aconselho que não pesquem nessa área", começou.

"Quando você for pescar, pesque no mar abrigado, não no mar aberto porque é muito perigoso. Você pode não ter o momento certo de ter um resgate e vir a óbito. Fizemos o nosso melhor", completou.

Ainda em nota, a prefeitura da cidade reiterou o alerta e valorizou o trabalho da equipe.

"Mais do que respostas a emergências, o grupamento mantém uma presença estratégica nas praias, garantindo a tranquilidade e a segurança de moradores, pescadores e dos milhares de turistas que visitam o balneário", afirmou.



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