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Região Metropolitana do Recife Pescadores tiram tubarão do mar do Paiva, posam para fotos e cortam nadadeiras do animal Caso envolveu uma fêmea adulta da espécie tubarão-cabeça-chata

Um tubarão foi retirado do mar por pescadores na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, nesse domingo (29).

O caso envolveu uma fêmea adulta da espécie tubarão-cabeça-chata, segundo detalhou o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quatro homens empurrando o animal na faixa de areia. Um deles chega a deitar no tubarão para posar para foto. Em seguida, homens começam a cortar o bicho.

Não há confirmação se o tubarão estava morto na ocasião. A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura do Cabo, que disse ter tomado conhecimento do caso nesta segunda (30) pela manhã e está apurando o ocorrido.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) informou, por meio do Cemit, que o tubarão fêmea foi capturada de forma acidental e teve as "nadadeiras filetadas para consumo humano".

"Sua captura, manejo inadequado ou comercialização podem caracterizar infração ambiental, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas na legislação vigente, além da possibilidade de apuração pelo Ministério Público para eventual responsabilização na esfera penal", destacou a pasta.

O Cemit reforça que o consumo do animal, além das implicações ambientais, também pode trazer problemas relacionados à saúde pública.

"Tubarões ocupam o topo da cadeia alimentar e apresentam tendência à bioacumulação de metais pesados, como o mercúrio, além de outros contaminantes, podendo representar riscos pelo consumo frequente", ressaltou o Cemit.

O Cômite ressalta que a conservação de espécies como o tubarão-cabeça-chata é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

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