Peso volta quando você para de tomar Ozempic? Novo estudo responde

O medicamento Ozempic, que tem como princípio ativo a semaglutida, vem ganhando fama crescente pelo seu uso off label (ou seja, quando ele é usado para algo que não é medicamente indicado) para perda de peso. No Brasil, ele é aprovado para o tratamento de diabetes 2, enquanto o Wegovy, fabricado pela mesma farmacêutica, é o fármaco indicado para pessoas com obesidade e sobrepeso.

Nesse cenário, pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, analisaram as consequências no peso do paciente após deixarem de tomar Ozempic e outros fármacos da mesma família.

Dessa forma, a equipe descobriu que, ao encerrar o tratamento com estes medicamentos, o peso perdido tendia a retornar. O estudo, publicado na revista científica BMC Medicine, revisou 11 estudos anteriores envolvendo um total de 2.466 pessoas.

"Um ganho de peso significativo ocorreu oito semanas após a descontinuação dos AOMs (remédios da classe do Ozempic) e se manteve por 20 semanas. Diferentes ganhos de peso foram observados em indivíduos com características diferentes", explica a equipe de pesquisa, liderada pelo primeiro autor, Han Wu.

A pesquisa mostrou que os tratamentos para perda de peso baseados nos medicamentos da categoria GLP-1 (isto é, agonistas do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon, como o Ozempic e o Wegovy) geravam um efeito sanfona. Após 20 semanas de interrupção do uso, foram recuperados, em média, 2,5 quilos. Além disso, aqueles que perderam mais peso tendiam a recuperá-lo posteriormente.

No entanto, os pesquisadores ainda estão estudando quais podem ser os motivos para a recuperação do peso após o uso dos medicamentos.

"Os efeitos do ciclo de peso na saúde e no metabolismo sistêmico não estão completamente definidos", escrevem os pesquisadores.

