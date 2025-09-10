A- A+

SAÚDE Pesos de academia têm 362 vezes mais bactérias que assento de vasos sanitários, diz estudo Estudo realizado pelo site americano FitRated junto com o laboratório EmLab P&K analisou 27 equipamentos de três academia de grandes redes coletando amostras de bactérias

Um estudo realizado pelo site americano FitRated junto com o laboratório EmLab P&K analisou 27 equipamentos de três academia de grandes redes — incluindo esteiras, bicicletas ergométricas e pesos livres — coletando amostras de bactérias. Os testes mostraram mais de um milhão de germes por polegada quadrada em cada equipamento, incluindo cocci gram-positivos, bacilos gram-negativos e Bacillus, capazes de causar infecções de pele, respiratórias e outras.

As esteiras foram os equipamentos mais contaminados — com 74 vezes mais bactérias — e as bicicletas 39 vezes mais do que superfícies comuns; os pesos livres apresentaram 362 vezes mais germes que um assento de banheiro.

Pesquisas anteriores já revelaram quais são os aparelhos mais sujos dentro de uma academia. Pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realizaram um estudo em que identificaram os riscos “invisíveis” presentes nas academias e apontaram que a barra de agachamento, o haltere de 8 kg, a máquina de hack squat e a máquina de leg press são os equipamentos com maior presença de sujeira.

O estudo dos pesquisadores foi publicado na revista científica Journal of Human Environment and Health Promotion e contou com 120 avaliações, realizadas entre outubro e dezembro de 2023. Foram 48 testes de proteína (sujeira), que identificaram os quatro piores.





Além disso, foram feitos 28 testes pelo método de fluorescência, que utiliza emissão de luz para identificar partículas.

Os dois estudos não servem para alarmar a população ou fazer as pessoas cancelarem a matrícula nas academias, mas para alertar sobre os riscos dos ambientes de uso coletivo.

Outro estudo encontrou, por exemplo, bactérias como salmonela e a klebsiella, associadas a intoxicações alimentares e pneumonia. Além da piscina e chuveiros, elas foram encontradas em esteiras, halteres, aparelhos de musculação, bicicletas ergométricas e tapetes.

Os cientistas também identificaram as firmicutes e actinobactérias, conhecidas como comensais e encontradas em humanos, mais precisamente no trato gastrointestinal, onde desempenham um papel importante para uma boa saúde, auxiliando na digestão e na absorção de nutrientes.

Os cientistas recomendam higienizar os aparelhos antes e depois do uso, evitar andar descalço ou tocar o rosto, lavar bem as mãos e trocar imediatamente de roupa após o treino.

Segundo o professor da Faculdade de Enfermagem da UFJF, responsável pelo estudo, André Luiz Alvim, algumas formas de evitar o contágio por microrganismos envolvem o fornecimento de insumos para higienização das mãos (como álcool 70%), água, sabão e papel toalha pela academia.

Ele também lembra que cada usuário pode levar sua própria toalha para colocar sobre a superfície onde vai encostar.

Veja também