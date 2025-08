A- A+

Agreste Pesqueira: homem morre após ser atropelado na BR-232; veículo envolvido não foi identificado Com o impacto da colisão, a vítima teve parte do corpo partido ao meio

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por um veículo ainda não identificado, na BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito aconteceu na manhã da terça-feira (5), por volta das 9h30, no quilômetro 218 da rodovia sentido interior.



A PRF informou que, com o impacto da colisão, a vítima, que não teve o nome divulgado, teve parte do corpo partido ao meio, morrendo ainda no local.

Ainda de acordo com a corporação, após atropelar o homem, o veículo envolvido na colisão saiu do local antes da chegada das equipes e não foi identificado.

O Instituto de Criminalística (IC) esteve na área do acidente. A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

