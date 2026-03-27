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pernambuco Projeto "Agora Tem Especialistas" leva carreta da saúde da mulher a Pesqueira, no Agreste Iniciativa, que inicia nesta sexta-feira (27), é voltada para consultas ginecológicas e outros exames especializados

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, começam a ser atendidas, a partir desta sexta-feira (27), pela carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, projeto do Ministério da Saúde.

A unidade móvel vai ajudar a reduzir a grande demanda reprimida por serviços especializados em saúde da mulher, como consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, biópsias para diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Assim, mais mulheres estão sendo atendidas com menor tempo de espera.

"Depois de cumprir a sua missão em Serra Talhada, levando às mulheres daquela área agilidade na realização de exames e consultas fundamentais para a detecção precoce de câncer de colo do útero e de mama, a chegada da carreta no município de Pesqueira é um passo importante para possibilitar mais qualidade de vida e mais chances de cura em caso de câncer, ao estar mais perto de onde elas moram”, destacou o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales.

Ao lado de uma equipe multiprofissional, a carreta que chegou ao município de Pesqueira já atendeu mulheres de Serra Talhada e Garanhuns, e já está pronta para receber a população, especialmente pacientes da rede pública com agendamentos prévios e encaminhadas pela secretaria de saúde local.

Essa é uma das formas de garantir a organização dos fluxos assistenciais e a continuidade do cuidado na rede pública.

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