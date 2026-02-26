Pesqueira registra mais de 130 milímetros de chuvas em 24 horas; Apac prevê mais precipitações
Ruas foram tomadas, afetando o tráfego de veículos e de pedestres
A cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, registrou fortes precipitações. Imagens de diferentes pontos do município mostram grande volume de água na noite dessa quarta-feira (25).
Ruas foram tomadas, afetando o tráfego de veículos e de pedestres. Pessoas tiveram que se abrigar em calçadas até a chuva amenizar. A água também atingiu salas e corredores de uma unidade de saúde local.
De acordo com o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Pesqueira foi a cidade que mais choveu no estado em 24 horas, com acúmulo de 132,79 milímetros.
Equipes da Defesa Civil de Pesqueira atuam no município e pedem a atenção da população, que pode acionar o órgão pelo telefone (87) 3835-8715.
Outros municípios do Sertão e Agreste também registraram acumulados expressivos, a exemplo de Carnaíba, com 130,43 mm, Garanhuns, com 81,2 mm, Quixaba, com 75,66 mm e Araripina, com 73,8 mm. Os dados foram verificados às 10h04, podendo sofrer atualização ao longo do dia.
Chuvas previstas
As chuvas para as duas regiões pernambucanas eram previstas e foram alertadas pela Apac, que emitiu um comunicado meteorológico laranja, de "estado de atenção", nessa quarta (25).
O alerta sinaliza precipitações de moderadas a pontualmente fortes no Agreste e de moderada a forte para o Sertão do estado, válido ao longo desta quinta-feira (26).
"Além das instabilidades, a chuva será intensificada pelo sistema meteorológico conhecido como cavado em altos níveis", aponta a Apac.