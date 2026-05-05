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EDUCAÇÃO Pesquisa avalia pré-escolas e mostra que brasileiros saem atrás na aprendizagem dos números Por outro lado, país fica na média nos conhecimentos de leitura que são ensinados ainda antes da alfabetização, aponta estudo

Uma pesquisa internacional apontou que alunos brasileiros da pré-escola de três estados analisados — São Paulo, Ceará e Pará — possuem aprendizagem na mesma faixa de países europeus em literacia, mas ficam abaixo da média em numeracia. O Estudo Internacional das Aprendizagens e Bem-estar na Primeira Infância (Iels, na sigla em inglês) foi desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), um grupo formado por países ricos, e viabilizado no Brasil por uma coalizão liderada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

Literacia compreende habilidades adquiridas antes do letramento formal, como consciência fonológica, conhecimento alfabético, vocabulário e oralidade. Neste componente, os três estados brasileiros avaliados apresentaram uma pontuação média de 502 pontos, situando-se ligeiramente acima da média internacional (500).

Já numeracia é a capacidade de compreender e aplicar conceitos matemáticos básicos no dia a dia, como contagem, formas e quantidades. De acordo com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, esse é o principal ponto de atenção, com média de 456 pontos, valor substancialmente inferior à média internacional, que também é 500.

"Diferentemente da literacia, a variação de resultados é maior entre alunos brasileiros de diferentes níveis socioeconômicos (NSE), o que indica a coexistência de crianças com níveis muito distintos de domínio dessas habilidades. Enquanto 80% das crianças de NSE alto dominam o reconhecimento de numerais, esse índice cai para 68% entre as de NSE baixo", diz a fundação, em nota.

No Brasil, o estudo foi coordenado pelos pesquisadores Mariane Koslinski e Tiago Bartholo, do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LaPOpE/UFRJ). Os dados foram coletados com a participação de 2.598 crianças, distribuídas em 210 escolas — 80% públicas e 20% privadas — em Ceará, Pará e São Paulo. A amostra é representativa para os três estados e contou com alta taxa de adesão dos municípios, escolas, professoras, responsáveis e crianças.

A pesquisa também mostra que, nesses estados, as famílias leem menos para as crianças do que a média dos países da OCDE e também fazem menos atividades ao ar livre. Veja os detalhes:

Leitura em casa: 53% das famílias nunca ou raramente realizam essas atividades. Enquanto apenas 14% dos responsáveis brasileiros realizam essa atividade entre 3 e 7 vezes por semana, a média internacional é de 54%.

53% das famílias nunca ou raramente realizam essas atividades. Enquanto apenas 14% dos responsáveis brasileiros realizam essa atividade entre 3 e 7 vezes por semana, a média internacional é de 54%. Passeios: A realização de atividades ao ar livre – como caminhadas, brincadeiras livres e outras opções de lazer – é frequente para apenas 37% das famílias, abaixo da média de 46% nos países participantes do IELS.

A realização de atividades ao ar livre – como caminhadas, brincadeiras livres e outras opções de lazer – é frequente para apenas 37% das famílias, abaixo da média de 46% nos países participantes do IELS. Escuta: Mais da metade das famílias (56%) relata que conversa com as crianças sobre como elas se sentem entre 3 e 7 dias por semana. Embora seja a prática mais comum relatada pelos responsáveis brasileiros, as conversas ocorrem com menor frequência do que na média internacional, que chega a 76%.

Mais da metade das famílias (56%) relata que conversa com as crianças sobre como elas se sentem entre 3 e 7 dias por semana. Embora seja a prática mais comum relatada pelos responsáveis brasileiros, as conversas ocorrem com menor frequência do que na média internacional, que chega a 76%. Tecnologia: Responsáveis e cuidadores relatam que 50,4% das crianças utilizam dispositivos digitais em casa todos os dias — acima da média internacional (46%).

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