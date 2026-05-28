A- A+

Pesquisa Pesquisa científica convoca voluntários da UFPE para estudo sobre uso de práticas integrativas Para participar, as pessoas devem estar vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) como estudantes ou servidores

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está convocando voluntários para uma pesquisa científica sobre o uso de práticas integrativas e complementares no cuidado de pessoas com ansiedade, estresse e dores crônicas.



O estudo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da UFPE e busca adultos que apresentam sintomas relacionados a essas condições e que sejam vinculados à UFPE como servidor ou estudante.

Para a participação da triagem inicial, os participantes devem realizar o preenchimento de um formulário on-line.

Após essa etapa, os voluntários que se encaixarem no perfil da pesquisa participarão de um acompanhamento gratuito com aplicação de práticas integrativas, incluindo técnicas como auriculoterapia, ventosaterapia e moxaterapia.



Também serão produzidas avaliações relacionadas à qualidade de vida, função sexual, níveis de estresse, ansiedade e dor.

A pesquisa é orientada pela professora Karina Perrelli Randau e está sendo realizada no Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPE.



O objetivo do estudo é avaliar os efeitos dessas práticas no bem-estar geral dos participantes, para contribuir com o desenvolvimento de estratégias terapêuticas complementares baseadas em evidências científicas.

Para participar, ainda é necessário ter disponibilidade para sessões semanais de práticas integrativas durante dez semanas consecutivas.

Veja também