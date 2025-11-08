A- A+

Saúde Pesquisa da UFPE procura voluntários para pesquisa sobre Doença do Refluxo Gastroesofágico Tratamento fisioterapêutico busca pessoas com 18 anos ou mais que apresentem azia e/ou regurgitação há pelo menos três meses

Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estão procurando voluntários para participar de pesquisa sobre tratamento fisioterapêutico da Doença do Refluxo Gastroesofágico.

O público-alvo do projeto são pessoas com 18 anos ou mais que apresentem azia e/ou regurgitação há pelo menos três meses.

Os participantes terão acesso à avaliação gratuita, segura e confidencial, além de atendimento com profissionais e pesquisadores especializados.

A DRGE é uma condição caracterizada pelo retorno frequente do conteúdo gástrico para o esôfago, provocando sintomas como azia, refluxo, tosse seca e rouquidão.

O projeto, intitulado Eficácia do Treinamento Muscular Inspiratório associado às Técnicas Manuais para o Esfíncter Esofágico Inferior e de Liberação Diafragmática na DRGE, é desenvolvido no Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (Lacap) sob orientação da professora Armèle Dornelas, do Departamento de Fisioterapia, e conduzido pela doutoranda Helena Rocha, do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFISIO).

Para mais informações:

Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (Lacap)

Helena Rocha – (81) 99967-5792 (WhatsApp)

Paulo Vinícius – (81) 99648-0513 (WhatsApp)

Andrey Lacerda – (99) 98208-4909 (WhatsApp)

[email protected]

