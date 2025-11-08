Pesquisa da UFPE procura voluntários para tratamento da Doença do Refluxo Gastroesofágico
Tratamento fisioterapêutico busca pessoas com 18 anos ou mais que apresentem azia e/ou regurgitação há pelo menos três meses
Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estão procurando voluntários para participar de pesquisa sobre tratamento fisioterapêutico da Doença do Refluxo Gastroesofágico.
O público-alvo do projeto são pessoas com 18 anos ou mais que apresentem azia e/ou regurgitação há pelo menos três meses.
Os participantes terão acesso à avaliação gratuita, segura e confidencial, além de atendimento com profissionais e pesquisadores especializados.
A DRGE é uma condição caracterizada pelo retorno frequente do conteúdo gástrico para o esôfago, provocando sintomas como azia, refluxo, tosse seca e rouquidão.
O projeto, intitulado Eficácia do Treinamento Muscular Inspiratório associado às Técnicas Manuais para o Esfíncter Esofágico Inferior e de Liberação Diafragmática na DRGE, é desenvolvido no Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (Lacap) sob orientação da professora Armèle Dornelas, do Departamento de Fisioterapia, e conduzido pela doutoranda Helena Rocha, do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFISIO).
Para mais informações:
Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (Lacap)
Helena Rocha – (81) 99967-5792 (WhatsApp)
Paulo Vinícius – (81) 99648-0513 (WhatsApp)
Andrey Lacerda – (99) 98208-4909 (WhatsApp)
[email protected]