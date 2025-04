A- A+

Estudo Pesquisa da UFPE recruta voluntários para estudo sobre percepção visual A iniciativa realizada pelo Departamento de Psicologia da instituição pretende selecionar 15 participantes do gênero masculino com barba para compor a pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Percepção Visual (LabVis-UFPE), do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, está selecionando 15 voluntários do gênero masculino, que tenham barba, até o dia 15 de maio.

Os participantes irão compor um banco de imagens com fotos e vídeos para o Teste de Reconhecimento de Faces Brasileiro (TRIFBr).

Durante a iniciativa, os homens devem estar dispostos a tirar totalmente os pelos faciais para participar dos registros nas duas condições: com e sem barba. Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário.

Os inscritos devem ter entre 18 e 30 anos, acuidade visual normal ou corrigida e não apresentar diagnósticos ou histórico recente de transtornos neurológicos ou psiquiátricos, nem uso de substâncias que possam interferir no sistema nervoso central nas 24 horas anteriores aos testes.

A pesquisa tem o intuito de comparar a percepção visual dos indivíduos com diferentes perfis clínicos. Ela ocorrerá no Recife, em datas que ainda serão combinadas com os participantes.

A coleta dos registros deve durar aproximadamente 40 minutos, sob a orientação dos estudantes de psicologia treinados para esse estudo.

O procedimento, que será coordenado pela professora Aline Lacerda, fará parte de um protocolo não invasivo, que inclui pausas para descanso e a supervisão de um psicólogo clínico e enfermeiros para garantir o conforto e a segurança dos envolvidos.

Os resultados devem integrar uma futura bateria de estudos com potencial aplicação em clínicas, ambulatórios e hospitais para a avaliação de alterações visuais em pessoas com transtornos neuropsiquiátricos.



