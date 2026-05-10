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SAÚDE Pesquisa desenvolvida em Petrolina é destque em congresso e revista internacional Estudo avalia uso de ultrassonografia do diafragma como uma ferramenta para auxiliar a prever o sucesso da retirada da ventilação mecânica em recém-nascidos e crianças internadas em UTI

Uma pesquisa desenvolvida em hospitais de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, com foco na melhora do tratamento de crianças internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatal e pediátrica, será apresentada na Conferência da American Thoracic Society, um dos maiores e mais importantes congressos internacionais da área respiratória e de terapia intensiva, que será realizado de 15 a 20 de maio, em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Desenvolvida pela fisioterapeuta especialista em terapia intensiva Edinely Nelo, que é mestra e doutoranda pela Universidade de Pernambuco (UPE), a pesquisa também será publicada na edição 2026 da revista científica Australian Critical Care, periódico de relevante reconhecimento acadêmico e científico.

Realizado no Hospital Unimed Petrolina (HUP) e no Hospital Dom Malan (HDM), o estudo avaliou o uso da ultrassonografia do diafragma como uma ferramenta para auxiliar a prever o sucesso da retirada da ventilação mecânica em recém-nascidos e crianças internadas em UTI neonatal e pediátrica.

De acordo com a pesquisadora, foram estudadas maneiras de tornar o processo de extubação mais seguro.

“A retirada do ventilador é um momento muito delicado, principalmente em bebês e crianças pequenas, porque uma falha pode levar à necessidade de reintubação e aumentar riscos e complicações”, ressaltou Edinely.

Saúde infantil

A fisioterapeuta, que faz parte do BabyGruPE, programa de Pesquisa e Extensão em Neonatologia e Pediatria do Campus Petrolina, da Universidade de Pernambuco (UPE), frisou ainda que essa publicação dá visibilidade mundial ao trabalho desenvolvido no sertão do Estado, mostrando que os serviços de saúde e os profissionais da nossa região também contribuem para o avanço da ciência e da terapia intensiva neonatal e pediátrica.

A fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, Edinely Nelo. Foto: Divulgação.

“É uma conquista muito importante não apenas para mim como pesquisadora, mas também para a Unimed Vale do São Francisco, para o Hospital Dom Malan e para toda a equipe multiprofissional, em especial a equipe de fisioterapia, envolvida no cuidado desses pacientes”, destacou.

Para o diretor técnico do HUP, Lucyo Diniz, as conquistas representam um grande orgulho por evidenciar a maturidade científica e assistencial da Unimed Vale do São Francisco.

“A publicação em um periódico internacional de alto impacto e a aprovação no American Thoracic Society 2026, demonstram que nossa instituição está alinhada aos mais elevados padrões de produção científica e inovação em saúde", afirmou Lucyo.

Segundo o diretor, esse reconhecimento fortalece a credibilidade do hospital, estimula a cultura de pesquisa aplicada à prática clínica e amplia a projeção nacional e internacional da nossa rede.

"Mais do que uma conquista individual, trata-se de um marco institucional que reafirma o compromisso da Unimed Vale do São Francisco (Unimed VSF) com excelência, ensino, assistência qualificada e desenvolvimento científico”, concluiu.

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