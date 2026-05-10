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SAÚDE

Pesquisa desenvolvida em Petrolina é destque em congresso e revista internacional

Estudo avalia uso de ultrassonografia do diafragma como uma ferramenta para auxiliar a prever o sucesso da retirada da ventilação mecânica em recém-nascidos e crianças internadas em UTI

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Pesquisa desenvolvida em Petrolina é destque em congresso e revista internacionalPesquisa desenvolvida em Petrolina é destque em congresso e revista internacional - Foto: Magnific

Uma pesquisa desenvolvida em hospitais de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, com foco na melhora do tratamento de crianças internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatal e pediátrica, será apresentada na Conferência da American Thoracic Society, um dos maiores e mais importantes congressos internacionais da área respiratória e de terapia intensiva, que será realizado de 15 a 20 de maio, em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. 

Desenvolvida pela fisioterapeuta especialista em terapia intensiva Edinely Nelo, que é mestra e doutoranda pela Universidade de Pernambuco (UPE), a pesquisa também será publicada na edição 2026 da revista científica Australian Critical Care, periódico de relevante reconhecimento acadêmico e científico. 

Realizado no Hospital Unimed Petrolina (HUP) e no Hospital Dom Malan (HDM), o estudo avaliou o uso da ultrassonografia do diafragma como uma ferramenta para auxiliar a prever o sucesso da retirada da ventilação mecânica em recém-nascidos e crianças internadas em UTI neonatal e pediátrica. 

De acordo com a pesquisadora, foram estudadas maneiras de tornar o processo de extubação mais seguro.

“A retirada do ventilador é um momento muito delicado, principalmente em bebês e crianças pequenas, porque uma falha pode levar à necessidade de reintubação e aumentar riscos e complicações”, ressaltou Edinely.

Saúde infantil
A fisioterapeuta, que faz parte do BabyGruPE, programa de Pesquisa e Extensão em Neonatologia e Pediatria do Campus Petrolina, da Universidade de Pernambuco (UPE), frisou ainda que essa publicação dá visibilidade mundial ao trabalho desenvolvido no sertão do Estado, mostrando que os serviços de saúde e os profissionais da nossa região também contribuem para o avanço da ciência e da terapia intensiva neonatal e pediátrica.

A fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, Edinely Nelo.A fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, Edinely Nelo. Foto: Divulgação.

“É uma conquista muito importante não apenas para mim como pesquisadora, mas também para a Unimed Vale do São Francisco, para o Hospital Dom Malan e para toda a equipe multiprofissional, em especial a equipe de fisioterapia, envolvida no cuidado desses pacientes”, destacou.

Para o diretor técnico do HUP, Lucyo Diniz, as conquistas representam um grande orgulho por evidenciar a maturidade científica e assistencial da Unimed Vale do São Francisco.

“A publicação em um periódico internacional de alto impacto e a aprovação no American Thoracic Society 2026, demonstram que nossa instituição está alinhada aos mais elevados padrões de produção científica e inovação em saúde", afirmou Lucyo.

Segundo o diretor, esse reconhecimento fortalece a credibilidade do hospital, estimula a cultura de pesquisa aplicada à prática clínica e amplia a projeção nacional e internacional da nossa rede.

"Mais do que uma conquista individual, trata-se de um marco institucional que reafirma o compromisso da Unimed Vale do São Francisco (Unimed VSF) com excelência, ensino, assistência qualificada e desenvolvimento científico”, concluiu.

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