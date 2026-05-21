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SAÚDE Pesquisa do Butantan amplia recrutamento para testes de vacina contra gripe no Recife Ensaio clínico com vacina adjuvada busca completar 7,2 mil voluntários em diferentes estados e acompanhar participantes por seis meses

O Instituto Butantan vem encabeçando ensaios clínicos de uma nova vacina contra a gripe, desenvolvida especificamente para pessoas com 60 anos ou mais e alcançou 5.105 voluntários para o estudo da vacina adjuvada contra a gripe. O imunizante possui um diferencial em sua composição para aumentar a proteção do sistema imunológico nessa faixa etária. Para a análise desta pesquisa, são necessários 7.200 voluntários.

O recrutamento na cidade do Recife ocorre através do Plátano Centro de Pesquisa Clínica. Homens e mulheres que possuam o interesse de participar, precisam comprovar que estão saudáveis e em caso de alguma comorbidade, devem estar clinicamente estáveis. Além disso, indivíduos que tenham tomado a vacina contra a gripe nos últimos 180 dias não serão contabilizados.

Não há um limite exato de voluntários por centro, assim, os esforços agora são para encontrar 2.095 pessoas com 60 anos ou mais, elegíveis, nos municípios onde estão sendo conduzidos os estudos. Para o desenvolvimento de todo e qualquer imunizante, os voluntários são de extrema importância para garantir a avaliação de segurança e eficácia imunológica”, explica a Dra. Carolina Barbieri, gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Instituto Butantan.

Os participantes serão divididos em dois grupos: metade receberá a vacina adjuvada desenvolvida pelo Butantan e a outra metade tomará uma vacina da gripe de alta dose já disponível na rede privada para pessoas acima de 60 anos. O acompanhamento será feito durante seis meses

Além do Recife, o estudo também é conduzido em Campinas, Valinhos, Ribeirão Preto, Serrana, São José do Rio Preto, São Caetano do Sul e São Paulo (SP); Belo Horizonte (MG); Porto Alegre (RS); Campo Grande (MS); Vitória (ES); Salvador (BA); Laranjeiras (SE); e Natal (RN)

Os idosos são mais propensos a contrair gripe e a sofrer com suas complicações devido ao envelhecimento natural do sistema imunológico, conhecido como imunossenescência. Esse processo reduz a capacidade do corpo de identificar vírus, produzir anticorpos eficazes e responder rapidamente a novas infecções.

Dados do boletim InfoGripe apontam que, em 2025, o Brasil registrou 231.812 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 13.678 mortes. Quase metade dos óbitos esteve relacionada à influenza.

Atualmente, a vacina da gripe está disponível nas unidades básicas de saúde para toda a população acima de seis meses de idade.

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