Pesquisa encontra canabidiol em planta comum presente no Brasil

Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) identificaram canabidiol (CBD) em uma planta nativa do Brasil, a Trema micrantha blume, um arbusto comum em várias regiões do país.

Ele é um dos compostos ativos da cannabis e tem sido utilizado na medicina para o tratamento de várias condições graves, como: epilepsia, dor crônica, ansiedade e distúrbios neurodegenerativos.

A pesquisa foi motivada por estudos internacionais que detectaram canabinoides em uma planta semelhante, a Trema orientale blume, encontrada fora do Brasil. Os cientistas brasileiros então, queriam entender se o composto poderia ser encontrado aqui no Brasil.

Segundo o pesquisador Rodrigo Soares Moura Neto, o objetivo é aprofundar o conhecimento sobre a espécie brasileira, avaliando desde sua caracterização genética até os testes de toxicidade, além das propriedades antimicrobianas e antifúngicas.

— A flora brasileira é muito rica em substâncias bioativas, mas uma pequena fração delas é aproveitada para pesquisa. O desenvolvimento de tecnologias a partir de recursos naturais do país pode representar um avanço significativo para a saúde e para a economia — diz o pesquisador.

A equipe científica encontrou apenas o CBD na planta e não o tetrahidrocanabinol (THC), que está presente na planta da maconha, mas é o que causa os efeitos psicoativos.

Embora os resultados ainda não tenham sido publicados, Neto planeja avançar para a próxima fase do estudo, que inclui testar os métodos mais eficientes de extração do CBD da Trema e avaliar sua eficácia no tratamento de condições atualmente abordadas com cannabis medicinal.

O projeto recebeu uma bolsa de R$ 500 mil do governo brasileiro e deve se desenvolver ao longo de, no mínimo, cinco anos.

