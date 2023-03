Pesquisa Ipec revela que 41% dos brasileiros consideram governo Lula ótimo ou bom

A- A+

De acordo com a pesquisa do Ipec, divulgada neste domingo (19), o início do terceiro governo do presidente Lula (PT) é considerado ótimo ou bom por 41% dos brasileiros. Para 24%, o governo é ruim ou péssimo, e apenas 5% não sabem ou preferem não responder.

Ao todo, foram ouvidas 2 mil pessoas de 128 municípios do país, entre os dias 2 e 6 de março deste ano. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A maior aprovação do governo Lula é do Nordeste, onde 53% dos brasileiros apontam a administração como ótima ou boa. A maior rejeição está no Centro-Oeste, com 31% considerando o governo ruim ou péssimo.

Aprovação dos presidentes nos primeiros três meses de governo – dados do Ibope e Ipec:

Lula 2003 – aprovação de 51%

Lula 2007 – aprovação de 49%

Dilma 2011 – aprovação de 56%

Dilma 2015 – aprovação de 12%

Bolsonaro 2019 – aprovação de 34%

Lula 2023 – aprovação de 41%

Levando em consideração as variáveis sociodemográficas dos entrevistados, nota-se que a avaliação positiva do governo Lula (ótimo ou bom) em 2023 é maior entre:

os que têm 60 anos ou mais: 48%;

os que possuem ensino fundamental: 47%;

os moradores da região Nordeste: 53%;

os católicos: 45%;

os com renda familiar até 1 salário-mínimo: 49%.

Por outro lado, os segmentos que mais se destacam na avaliação negativa (ruim ou péssima) são:

os que têm ensino superior (29%);

os que têm renda familiar maior do que 5 salários-mínimos: 37%;

os moradores das regiões Norte e Centro Oeste: 31% e Sul (28%);

os evangélicos (33%).

Veja também

Brasil Flávio Dino vai ao RN acompanhar ações da Força Nacional