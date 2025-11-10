A- A+

MEIO AMBIENTE Pesquisa mostra ligação entre cultura e clima no Brasil Estudo explica que 82,1% estão preocupados com mudança climática

Quase 90% das pessoas ouvidas por uma pesquisa sobre cultura e clima querem que os políticos sejam comprometidos com a sustentabilidade ambiental e a justiça social.

No entanto, a importância dada a essas pautas varia de acordo com o espectro político: o percentual chega a 98,8% entre as pessoas que se identificam com a esquerda e cai para 52,1% entre aquelas que se classificam como de direita.

A temática já teve espaço nas últimas eleições em 2024: 55,1% das pessoas de esquerda consideraram as propostas para o clima como um fator decisivo para a escolha de seus votos, contra 40,4% dos participantes que se identificam com a direita.

A pesquisa Cultura e Clima - Percepções e Práticas no Brasil, foi realizada pela organização não governamental C de Cultura e a empresa Outra Onda Conteúdo, em parceria com a Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS. A íntegra do material será lançada nesta quinta-feira (13), na COP30, em Belém.

Os resultados mostram que 82,1% dos participantes estão preocupados com as mudanças climáticas, sendo que 53,4% se dizem "profundamente preocupados".

No entanto, 52,4% dos participantes revelaram que se sentem impotentes de contribuir para enfrentar o problema. Ainda assim, mais da metade - 54,6% - procura se informar sobre o clima em produtos ou instituições culturais com certa frequência.

Para Mariana Resegue, diretora-executiva da C de Cultura, isso demonstra uma percepção de que o problema é maior do que a capacidade individual de combatê-lo, no entanto "há falta de comunicação e informação sobre como cada pessoa pode colaborar e fortalecer a mobilização em torno do enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas”.

Ela explica que o principal objetivo da pesquisa foi investigar e estimular a conexão da cultura com a agenda climática.

O levantamento identificou também que 83,5% dos participantes acreditam que podem se informar e entender melhor sobre o tema por meio de atividades e bens culturais, como livros, filmes, músicas, museus e etc. ou seja, a cultura é considerada fonte de informação.

Além disso, 73,3% veem essas atividades ou bens como ferramentas úteis para ajudá-los a enfrentar a crise climática, e 62,6% disseram, inclusive, que já mudaram hábitos ambientais ou sociais, inspirados por alguma obra ou instituições culturais.

“A pesquisa evidencia para os tomadores de decisão que a cultura é uma plataforma importante de mobilização e disseminação do conhecimento científico, aumentando a mobilização da sociedade em torno das agendas climáticas”, avalia Mariana Resegue.

Outro resultado do levantamento é o reconhecimento da importância das populações tradicionais: 77,5% concordam que povos indígenas, quilombolas e outras comunidades semelhantes podem ajudar o Brasil a enfrentar as mudanças climáticas. Por outro lado, apenas 34,3% reconheceram que essas comunidades são particularmente vulneráveis e mais afetadas pelos impactos da crise climática.

Veja também