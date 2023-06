A- A+

SÃO JOÃO Pesquisa mostra que mais de 95% dos visitantes do São João de Caruaru recomendam as festas da cidade Dados mostram ainda que 93% pretendem voltar no próximo ano, de acordo com Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco e a Empetur

O São João de Caruaru, conhecido nacionalmente por sua alta qualidade, segue fazendo história. Após trazer uma programação com mais de 60 dias de festa, pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco e a Empetur revela que 96,89% dos visitantes deste ano recomendam os festejos da cidade para outras pessoas e que 93,78% pensam em retornar ao evento.

Os números se estendem ainda para questões mais abrangentes, já que 58,49% afirmaram que a festa superou as expectativas e 32,16% afirmaram que o evento correspondeu ao esperado.

Segundo o levantamento, o que mais agradou os turistas foram as atrações (30,62%). Em segundo lugar ficou a festa (10,03%) e em terceiro a organização (7,59%).

Neste ano, o São de Caruaru, que vai até o próximo sábado (1°), recebeu milhares de turistas, do Brasil e do exterior, além de ter contado com o maior investimento de sua história, de acordo com a prefeitura da cidade. Os números da pesquisa apontam ainda que foi recolhida uma receita turística de R$551 milhões, com um aumento de 23,86% com relação ao ano passado, que registrou R$444 milhões.

Perfil dos visitantes do São João em Pernambuco

A pesquisa se abrange também para todo o estado, e estima-se que Pernambuco atraiu mais de 1,2 milhão de visitantes neste ano. O levantamento aponta ainda que 68,90% eram turistas e 31,10% eram excursionistas. Os principais estados emissores de viajantes foram Paraíba e Bahia.

O gasto médio, individual e diário do excursionista girou em torno de R$230. Já os turistas, com permanência média de 4,6 dias, a estimativa é que o gasto médio individual e diário foi de R$189,41. Quanto aos turistas hospedados em hotéis, com menos dias de permanência (3,8 dias), estima-se que tenha sido gasto R$294,02 por dia.



