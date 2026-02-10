Pesquisa na Alemanha mostra que 95% da violência doméstica não é denunciada
O estudo mostrou que cerca de uma em cada seis pessoas experimentou violência doméstica em algum momento de sua vida
Menos de 5% dos casos de violência doméstica na Alemanha são denunciados à polícia, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (10).
A pesquisa realizada pelos ministérios do Interior e da Família, juntamente com a polícia federal BKA, mostrou que cerca de uma em cada seis pessoas experimentou violência doméstica em algum momento de sua vida. Segundo o estudo, aproximadamente 19 em cada 20 desses casos não foram denunciados.
A pesquisa, que incluiu cerca de 15.000 pessoas entre 16 e 85 anos, foi realizada para determinar a magnitude da violência doméstica e sexual não denunciada no país. Constatou-se que a taxa geral de denúncia para ambas as categorias de incidentes é de aproximadamente 10%.
Leia também
• Recifense cria boneca gigante para filha, e fantasia faz sucesso em desfile na Alemanha
• Árbitro que pediu namorado em casamento em estádio é agredido em casa na Alemanha
• Alemanha tem a maior proporção de trabalhadores com mais de 55 anos da UE
"Esses dados revelam que o número de casos de violência doméstica e sexual não denunciados é enorme", afirmou a ministra da Família, Karin Prien.
O relatório mostrou que os homens são afetados pela violência doméstica quase tanto quanto as mulheres, mas que elas têm maior probabilidade de sofrer lesões graves e de serem vítimas de violência sexual.
O estudo também revelou que mulheres, pessoas LGTBQIA+, jovens e minorias étnicas estão mais expostos a todo tipo de violência do que o restante da população.
As vítimas não denunciam os crimes devido ao "medo e à clara falta de acesso a ajuda", apontou Prien.