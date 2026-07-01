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SEGURANÇA PÚBLICA Pesquisa nacional aponta aumento de 30,9% nas mortes por intervenção policial em Pernambuco De acordo com os dados apresentados, 94,4% das vítimas eram negras, um índice muito superior à representação desse grupo na população total

Publicada nesta quarta-feira (1º), pesquisa nacional apontou aumento de 30,9% nas mortes por intervenção policial em 2025 no estado de Pernambuco, que retoma uma tendência de crescimento após uma breve queda no ano anterior.

De acordo com os dados apresentados, 94,4% das vítimas eram negras, um índice muito superior à representação desse grupo na população total.

Segundo a sétima edição do relatório "Pele Alvo: entre racismo e letalidade, o amanhã", ao todo, 89 pessoas foram mortas em decorrência de intervenções policiais em Pernambuco no ano passado. Dessas, 84 eram negras. "Como o estado informou raça ou cor em 100% dos registros, não há margem para dúvidas", informa o documento.

Na média dos estados, a pesquisa afirma que negros têm quatro vezes mais chances de serem mortos pela polícia do que brancos. Em Pernambuco, essa chance chega a ser 11 vezes maior.

Letalidade

Entre 2019 e 2025, 657 mortes foram decorrentes de intervenções policiais em Pernambuco. Em 2024, o estado teve a primeira redução em seis anos, com 68 casos. A variação de Pernambuco em sete anos foi de 20,3%.



Os dados mostram ainda que 66,3% das vítimas tinham entre 18 e 29 anos, e 71,9% tinham até 29 anos. Geograficamente, o Recife concentrou 12,4% das mortes, registrando o maior número absoluto do estado. "Essa centralização na capital mostra que a violência acompanha desigualdades urbanas históricas e formas de policiamento que recaem sobre determinados bairros", pontua o estudo.

Além disso, 78,7% das vítimas não tiveram a profissão informada. "O Estado registra a cor daqueles que morrem, mas apaga suas trajetórias".

Em todo o Brasil, o levantamento contabilizou mais de 4.300 óbitos, um aumento de 6,4% em relação a 2024. Além disso, mais de 60% das vítimas eram jovens de até 29 anos. O estado da Bahia lidera o ranking nacional em números absolutos, com 1.570 casos.

Para a pesquisa, foram utilizados dados de órgãos públicos de segurança, colhidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) em nove estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

O que diz o estado?

Por meio de nota oficial, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou que "todas as ações realizadas pelas forças de segurança do Estado, incluindo abordagens, operações policiais e ocorrências com confronto, são conduzidas com base em critérios técnicos e operacionais, em conformidade com a legislação vigente e com os protocolos que priorizam a preservação da vida".



No informativo, a secretaria afirma que sempre que há registro de morte decorrente de intervenção policial, o caso é submetido à apuração nas esferas criminal e administrativa. "A Corregedoria Geral da SDS instaura procedimento preliminar para acompanhar o inquérito policial e verificar todas as circunstâncias da ocorrência, em consonância com as recomendações do Ministério Público. Caso sejam identificadas irregularidades, os responsáveis são devidamente responsabilizados na forma da lei".



A secretaria ressaltou ainda que "a instauração de procedimentos investigativos é uma medida prevista nos protocolos de controle e fiscalização da atividade policial e não representa, por si só, o reconhecimento de culpa dos agentes envolvidos. Todas as apurações são conduzidas com imparcialidade, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal".



A SDS também destacou que investe permanentemente na formação e no aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública. "Desde o ingresso nas corporações e ao longo de toda a carreira, policiais e bombeiros participam de capacitações voltadas à abordagem policial, ao uso progressivo da força, técnicas de imobilização, defesa pessoal, emprego de armamentos menos letais, tiro defensivo para preservação da vida, direitos humanos, atendimento a grupos vulneráveis e práticas de atendimento humanizado".

A nota afirma ainda que "o fortalecimento das ações de inteligência e o aperfeiçoamento contínuo dos protocolos operacionais também integram a estratégia da secretaria para reduzir situações de confronto e ampliar a eficiência e a responsabilidade das ações policiais". A SDS reforça que "a atuação das forças de segurança não é orientada por características pessoais, como cor da pele".

As intervenções policiais, segundo o órgão, "são motivadas exclusivamente por critérios objetivos, como o registro de ocorrências, informações produzidas pelos setores de inteligência, cumprimento de mandados judiciais ou situações de flagrante delito, sempre em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da proteção dos direitos fundamentais".

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