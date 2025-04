Pesquisa NYT/Siena aponta que eleitores acreditam que Trump extrapola em uso de poder

A- A+

Os eleitores americanos acreditam que o presidente Donald Trump está exagerando em seus esforços agressivos para expandir o Poder Executivo e têm profundas dúvidas sobre alguns dos pontos principais de sua agenda, revelou uma pesquisa do New York Times/Siena College.



Os turbulentos primeiros meses do governo Trump são vistos como "caóticos" e "assustadores" pela maioria dos eleitores — mesmo por muitos que aprovam o trabalho que ele está fazendo. Os eleitores não o veem como alguém que compreende os problemas do seu cotidiano e se ressentiram de sua liderança à medida que ele se aproxima do seu 100º dia no cargo.

O índice de aprovação de Trump é de 42%. Sua posição é historicamente baixa para um presidente tão cedo no mandato, mas está em linha com sua impopularidade persistente, que não o impediu de vencer nos estados mais disputados na eleição do ano passado.

Agora, porém, os eleitores expressam cada vez menos confiança na forma como Trump lidou com algumas das principais questões que o impulsionaram de volta à Casa Branca, incluindo a economia e a imigração, mesmo com a maioria dos americanos apoiando as deportações. Apenas 43% disseram aprovar a forma como ele administrou a economia neste mandato, uma grave erosão de uma questão há muito vista como um ponto forte.

A busca do presidente por tarifas generalizadas — que causou quedas e oscilações no mercado de ações — foi contestada por 55% dos eleitores, incluindo 63% dos independentes.

Em conjunto, os resultados da pesquisa mostram que qualquer lua de mel de segundo mandato para Trump acabou. Seu índice de aprovação entre eleitores independentes cruciais está agora em lamentáveis 29%.

Os eleitores disseram que ele havia "ido longe demais" em uma questão após a outra — suas tarifas, sua fiscalização da imigração, seus cortes na força de trabalho federal. Um grande número de eleitores independentes apoiou os democratas, acreditando que ele havia exagerado.

No geral, uma maioria de 54% disse que Trump estava "excedendo os poderes disponíveis a ele", incluindo 16% dos republicanos e 62% dos eleitores independentes.

Meses caóticos

Douglas Williams, 56, pecuarista e banqueiro da zona rural do Missouri que votou em Trump em cada uma das últimas três eleições, ainda apoia grande parte de sua agenda. Mas ele teme que o presidente esteja "forçando os limites" com alguns de seus decretos.

— Agora, concordo com o objetivo? Concordo com o resultado? Provavelmente — disse Williams. — Mas sou constitucionalista o suficiente para, pelo menos, me preocupar um pouco com o quão longe levaremos isso.

Para alguns dos apoiadores de Trump, o caos e sua recusa em seguir normas são parte de seu apelo, se não o objetivo.

Entre aqueles que aprovam Trump, quase metade ainda considera os últimos meses caóticos. Cerca de 40% dos eleitores republicanos disseram que os presidentes devem poder fazer o que consideram melhor — mesmo que isso possa ir contra as regras existentes. E 8% dos eleitores que aprovaram Trump disseram que suas ações eram "uma ameaça singular ao nosso sistema de governo".

— Às vezes é preciso quebrar as regras — disse Michael Craig, 63, um republicano aposentado dos arredores de Germantown Hills, Illinois.

Agenda política questionada

Ainda assim, os eleitores em geral estão questionando não apenas os métodos de Trump, mas também sua agenda política.

Cerca de metade dos eleitores — e cerca de 60% dos independentes — disseram que desaprovavam a forma como Trump lidava com o comércio com outros países; a força de trabalho federal; a guerra entre a Rússia e a Ucrânia; e o caso de Kilmar Armando Abrego Garcia, um imigrante em Maryland que foi deportado por engano para uma prisão em El Salvador como parte da repressão imigratória de Trump.

E mais eleitores disseram que se opuseram às ordens executivas de Trump que revogavam programas de diversidade, equidade e inclusão no governo federal do que as apoiaram — mesmo que a questão da DEI tenha levado os democratas a uma posição defensiva.

Os eleitores parecem não acreditar que Trump simpatize com suas dificuldades. Depois de passar grande parte do ano passado prometendo baixar os preços imediatamente, ele e seus aliados pediram paciência e tentaram preparar o país para as dificuldades econômicas de curto prazo.

Apenas 44% dos eleitores — incluindo apenas 31% dos independentes — disseram que ele "compreende os problemas enfrentados por pessoas como você".

Amplas maiorias disseram que prefeririam impor limites exatamente aos tipos de poderes que Trump tentou exercer: 61% dos eleitores, incluindo 33% dos republicanos, disseram que um presidente não deveria poder impor tarifas sem autorização do Congresso; 54%, incluindo 26% dos republicanos, disseram que um presidente não deveria poder eliminar programas promulgados pelo Congresso; 63%, incluindo 40% dos republicanos, disseram que um presidente não deveria poder deportar imigrantes legais que protestaram contra Israel; 73% dos eleitores, incluindo 56% dos republicanos, disseram que um presidente não deveria poder enviar cidadãos americanos para a prisão em El Salvador; e enquanto o governo se voltava para o desafio aberto às ordens judiciais, 76% dos eleitores e 61% dos republicanos disseram que um presidente não deveria poder ignorar a Suprema Corte.

No geral, 54% dos eleitores disseram que as mudanças de Trump nos sistemas político e econômico do país "foram longe demais", com 63% dos eleitores independentes sentindo o mesmo. E 50% dos eleitores disseram que a turbulência que ele causou nos sistemas político e econômico do país foi uma "coisa ruim". Apenas 36% disseram que as mudanças foram boas.

Os eleitores têm mais que o dobro de probabilidade de dizer que suas políticas os prejudicaram do que de dizer que suas políticas os ajudaram. Isso representa uma reversão em relação ao ano passado, quando muitos eleitores de todos os grupos demográficos disseram que suas políticas durante seu primeiro mandato os ajudaram.

Economia

A confiança em Trump em relação à economia foi um ingrediente fundamental para sua vitória em 2024. Uma pesquisa Times/Siena realizada há um ano mostrou que 64% dos eleitores se lembravam com carinho de como ele havia conduzido a economia como presidente. No entanto, agora, apenas 43% dos eleitores lhe deram notas positivas sobre a questão para o início deste mandato.

Os eleitores continuam profundamente insatisfeitos com a economia, mesmo que estejam divididos sobre quem culpar.

Apesar do curto mandato de Trump, um número igual de eleitores acredita que ele é responsável pelas condições econômicas que enfrentam, assim como aqueles que consideram o ex-presidente Joe Biden como alguém responsável. Uma parcela semelhante afirmou que nenhum dos dois era responsável. Ao mesmo tempo, muito mais eleitores acreditam que Trump piorou a economia desde que assumiu o cargo (50%) do que melhorou (21%).

Os apoiadores de Trump parecem, em sua maioria, felizes em lhe dar mais tempo para ver como sua agenda econômica, especialmente em relação a tarifas, se desenrola.

— Na verdade, pensei: "Bom, tenho 59 anos, não preciso de muita coisa e não vou comprar muita coisa", então, para mim, eu simplesmente sentaria e deixaria a situação rolar por um tempo — disse Tracey Carson, aposentada e eleitora independente em Wisconsin. — A questão do alumínio com o Canadá me assustou um pouco, porque eu sou uma grande consumidora de Coca-Cola Diet. Mas acho que ele está usando isso como uma tática para tornar as coisas justas e tentar fechar um acordo. Porque ele sempre está pensando no acordo.

Elon Musk

Os eleitores também estão claramente insatisfeitos com o papel desempenhado por Elon Musk, o homem mais rico do mundo e conselheiro sênior da Casa Branca. Com sucesso misto , ele supervisionou cortes drásticos em agências federais por meio do chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge) e lutou com secretários de Gabinete sobre o escopo de sua autoridade.

Apenas 35% dos eleitores avaliaram Musk favoravelmente. E, talvez ainda mais revelador, associar seu nome às suas ações as tornou ainda menos populares. O Times fez duas perguntas sobre os cortes de gastos do DOGE, e os cortes de gastos foram mais populares quando o nome de Musk não foi incluído.

Adam Schechter, 46, especialista em tecnologia de Springfield, Virgínia, que votou em Trump no ano passado, disse que apoiava grande parte da agenda do presidente, mas estava preocupado com a maneira "muito confusa" com que ele a estava conduzindo.

— Uma motosserra, por assim dizer — disse Schechter, dois meses depois de Musk ter usado uma motosserra literal para promover seus cortes. — A maneira como tudo é tratado de forma desleixada não é algo que eu geralmente aprovo. Não gostei da gestão Biden. Na verdade, não gosto da gestão Trump.

