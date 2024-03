Pesquisa para avaliar crianças em idade escolar afetadas pela epidemia de Zika é lançada no Recife

A- A+

Foi lançado na manhã desta quarta-feira (20), no Recife, um estudo que pretende avaliar os impactos a longo prazo nas famílias afetadas pela epidemia de Zika em 2016. O lançamento da pesquisa, intitulada Life Zika, aconteceu no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, e contou com a presença de pesquisadores, ONGs e famílias afetadas pela epidemia do vírus.

O estudo será desenvolvido em um período de sete anos, e em parceria, por pesquisadores da Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Brasil, e pesquisadores da London School of Hygiene & Tropical Medicineum (LSHTM), na Inglaterra.

Adaptação social

Com um financiamento 3,6 milhões de libras do Wellcome Collaborative Award in Science, de Londres, o estudo pretende definir o prognóstico e as necessidades de aprendizagem de crianças em idade escolar com exposição pré-natal ao vírus Zika e avaliar, a longo prazo, a saúde dessas crianças e o impacto social para famílias.

Entre os pontos que serão avaliados nas crianças afetadas estão: os desenvolvimentos cognitivos, de linguagem e motor; o comportamento e se há sintomas do transtorno do espectro autista (TEA), os resultados educacionais de aprendizagem e inclusão social (como fazer amigos, ou sofrer bullying), etc.





A vida das famílias

O projeto prevê também a avaliação dos impactos nas mães e famílias das crianças afetadas pela Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika (SCZ).

Entre os pontos a serem avaliados nas mães estão os impactos da SZC na vida e na saúde das mães. Estratégias de superação, mudança na trajetória de vida, tomada de decisão sobre a vida reprodutiva, etc.

A pesquisa também pretende avaliar a situação socioeconômica das famílias após as consequências da síndrome. Se houve apoio social, uso de serviço de saúde, acesso a políticas públicas, entre outros prontos como renda e situação profissional.

