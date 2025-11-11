Ter, 11 de Novembro

COP30

Pesquisa Quaest/COP30: para 41%, resultados serão positivos e para 41% não fará diferença

A cúpula do clima acontece até o dia 21 de novembro, em Belém do Pará

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a fotografia oficial da Cúpula do Clima (COP30)Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a fotografia oficial da Cúpula do Clima (COP30) - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 11, mostra um empate de 41% entre os brasileiros que acreditam que a COP30 trará resultados positivos para o País e aqueles que acreditam que a conferência não fará diferença. Para 7% dos entrevistados, os resultados serão negativos para o País e 11% não souberam ou não responderam.

A pesquisa trouxe também a avaliação dos brasileiros sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. A parcela dos contrários a essa exploração caiu de 70% em outubro para 49% na mostra de hoje e os favoráveis que o governo explore o petróleo na margem equatorial brasileira subiu de 26% para 42%.

A pesquisa Quaest foi realizada com 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, ouvidos entre os dias 6 e 9 de novembro, antes do início da conferência em Belém, com margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimento

