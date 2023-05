Pesquisa revela que mais de 20 mil meninas sofrem exploração sexual comercial na RMR

A- A+

Mais de 20 mil meninas menores de 18 anos da Região Metropolitana do Recife têm sofrido exploração sexual comercial entre 2019 e 2022. Os dados são da pesquisa realizada pela The Freedom Fund em parceria com pesquisadores das Universidades Federais de Pernambuco e do Ceará, das universidades da Georgia, nos Estados Unidos, e de Nottingham, na Inglaterra, e da Fiocruz.

De acordo com o levantamento, o perfil dos abusadores são homens casados, entre 40 e 50 anos, com condição financeira superior à da criança ou adolescente. Já o perfil das vítimas é, em sua maioria, meninas negras, que vêm de regiões mais vulneráveis da cidade.

Segundo Débora Aranha, gerente sênior de programas do Freedom Fund no Brasil, em todo o estado de Pernambuco não chega a ter mais do que 300 denúncias desses casos. “A maioria dessas vítimas permanecem numa situação de invisibilidade a partir da falta de denúncia, da falta de um olhar de cuidado pelas crianças e adolescentes”, afirma.

A pesquisa aponta que as meninas foram abordadas por algum adulto que lhes ofereceram dinheiro, favores ou alguma coisa de valor em troca de atos de natureza sexual. Ainda de acordo com o levantamento, a relação é entendida como uma forma de sobrevivência, “normalizada e até incentivada em contextos de vulnerabilidade social extrema”.

