dia das crianças Pesquisa revela que pais vão priorizar presentes ligados a esportes no Dia das Crianças no Brasil Dados do Ministério da Saúde apontam que 7,4% das crianças de até 5 anos estão obesas e entre os adolescentes esse número é ainda maior, chegando a 12%

As estimativas do Atlas Mundial da Obesidade 2023 sugerem que mais de 4 bilhões de pessoas terão sobrepeso ou obesidade até 2035 — mais da metade da população mundial (51%). No Brasil, a prevalência da obesidade em crianças e adolescentes pode atingir até um terço deste grupo até 2035, sendo 23% meninas e 33% meninos. Um estudo inédito feito pela Navegg, plataforma líder em inteligência de dados da América Latina, revelou que os pais, levados pelos dados alarmantes, vão priorizar dar presentes esportivos para os filhos neste Dia das Crianças.

Segundo o estudo, ao menos 7 milhões de pais vão dar presentes como patins, patinetes, bola e bicicleta aos filhos como forma de incentivar a sir do sedentarismo e praticar esportes ao ar livre. O perfil, chamado de “esportistas em formação” pretende priorizar presentes que estimulem a ação e a aventura.

A obesidade na infância e adolescência é um problema crescente no Brasil e no mundo. Dados do Ministério da Saúde apontam que 7,4% das crianças de até 5 anos estão obesas. Entre aquelas de 5 a 9 anos, a taxa é de 15,8%. Já entre os adolescentes de 10 a 17 anos, 12% têm obesidade.

Adolescentes obesos têm mais de 90% de probabilidade de se tornarem adultos obesos, em comparação com aqueles com peso normal nessa faixa etária. Além disso, se não tratada, a obesidade infantil é um gatilho para doenças crônicas e graves como hipertensão, diabetes, dislipidemia, disfunção endotelial, entre outras.

Estudos mostram que adultos com obesidade desde a infância vivem até dez anos menos do que aqueles com peso normal. Por isso é fundamental já intervir nessa fase da vida.

As recomendações incluem atividade física vigorosa, restrição do tempo de tela, boa qualidade e tempo de sono e, em especial, alterações na alimentação, com orientação da família, escola e sociedade. Isso inclui diminuição do consumo de alimentos com alto valor calórico e baixo valor nutricional, controle do tamanho da porção, aumento do consumo de frutas e água. Além de acompanhamento por equipe multidisciplinar, inclusive psicológico.

Segundo uma estimativa sobre a população com obesidade no Brasil até 2035, é esperado que haja um crescimento de 4,4% entre crianças e adolescentes por ano — o país, inclusive, está entre os países com índice muito alto de obesidade, com cerca de 41%.

Segundo o estudo da Navegg, os pais também estão dando preferência neste Dia das Crianças para presentes como: livros educativos, jogos de tabuleiro e brinquedos geométricos.

