Pesquisa sobre dor em hanseníase desenvolvida pela UFPE busca voluntários para avaliar eficácia

Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está em busca de voluntários para estudar a eficácia da eletroacupuntura e da educação em saúde como práticas não-farmacológicas no manejo da dor em pacientes com hanseníase.

A iniciativa, voltada para maiores de 18 anos, com diagnóstico confirmado da doença ou que já tenham sido tratados, ocorrerá nas Unidades de Saúde do Recife e no ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas (HC) da UFPE. Interessados podem obter mais informações através do telefone (81) 99939-5828.

Dor em hanseníase

O estudo busca oferecer alternativas terapêuticas para aliviar a dor associada à hanseníase, condição que, além dos desafios físicos, pode impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

A eletroacupuntura, técnica que combina os princípios da acupuntura tradicional com estímulos elétricos, e a educação em saúde, que visa empoderar os pacientes com conhecimento sobre sua condição, serão avaliadas como métodos complementares ao tratamento convencional.

