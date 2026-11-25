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Atuar pela população da Amazônia foi um sonho de infância para a pesquisadora mineira Fabiane Almeida, de 43 anos. A bióloga foi uma das 10 vencedoras do Prêmio Mulheres Inovadoras, promovido pelo governo federal, que foram reconhecidas nesta quarta (25). Ela é uma das responsáveis por uma empresa que extrai uma biomassa de alto valor nutricional a partir de microalgas.

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A startup trabalha com cinco produtos, três voltados a animais e outros dois, à alimentação humana. Ela sorriu diante da conquista, mas se emocionou ao lembrar das origens. “Meu sonho começou aos 6 anos de idade ao apresentar um trabalho de ciências na minha escola em Pará de Minas. Apresentei o bioma da Amazônia”, disse à Agência Brasil.

Na escola, Fabiane se apaixonou pela ciência. E depois de se formar em biologia em Minas, foi para Manaus (AM) cursar o mestrado. Depois, estudou as microalgas no doutorado. Ela, que é professora universitária, há quatro anos criou a Aqua Viridi, startup Incubada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Segundo a pesquisadora, as microalgas são dez vezes mais produtivas que a soja, capturam cinco vezes mais carbono e são cultivadas em fotobiorreatores, sem competir por áreas agrícolas. Ainda há bioestimulantes e biofertilizantes que reduzem o uso de agroquímicos.

“Nós estamos aumentando a nossa produção em 10 vezes nesse momento”. Para a indústria agroecológica, uma farinha de microalgas é alternativa sustentável na nutrição animal. “Grande parte dessa farinha de microalgas é aplicada no mercado agrícola para a produção de peixe e camarão”.

A empresa ainda entrega produtos para a agricultura familiar. A tutora do projeto foi a professora Tainá Fernandes, da Universidade de São Paulo (USP). Ela explica que a iniciativa foi Incubada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O projeto recebeu R$ 120 mil de prêmio para apoiar as próximas etapas de desenvolvimento do negócio.

Movimento pelo exemplo

O prêmio é uma iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Na cerimônia de reconhecimento das iniciativas, a ministra Luciana Santos, do MCTI, disse que é fundamental estimular novas pesquisas lideradas por mulheres a partir do exemplo.

“Eu sei bem o que significa superação de uma cultura machista. As mulheres precisam cada vez mais ter exemplos, inspiração e investimento objetivo para poder superar todas essas barreiras”, disse à Agência Brasil. Ela explicou que o evento se junta aos eventos da semana de ciência e tecnologia que ocorrem em Brasília.

As 10 premiadas desenvolveram soluções em biotecnologia, inteligência artificial, nanotecnologia e internet das coisas, em áreas como saúde, agricultura, bioeconomia e monitoramento ambiental. Criado pela Finep em 2020, o programa acelera startups lideradas por mulheres com treinamento, mentoria individual e bancas de avaliação.

Em sete edições, foram aceleradas 243 startups e distribuídos R$ 13,6 milhões em prêmios, dos quais R$ 3,6 milhões nesta edição. Em 2026, a 7ª edição recebeu 638 inscrições e selecionou 50 startups, dez por região, para oito semanas e meia de aceleração, com 50 mentoras e mais de 300 sessões de mentoria.

Maioria na pós

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, destacou que as mulheres pesquisadoras têm conquistado cada vez mais espaços e são maioria nos cursos de pós-graduação.

”Cada vez mais a gente tem professoras e pesquisadoras ganhando prêmios internacionais. Isso demonstra que a capacidade da ciência de resposta a uma agenda positiva para o Brasil”. Para ele, esses espaços são conquistados pelo exemplo.

Inspiração na escola

Que o digam alunas do ensino médio em uma escola pública Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos (SP) que também foram premiadas nesta quarta. Beatriz Soares e Ana Clara Bardase, ambas de 18 anos, e Elisa Leandro, de 17, são responsáveis por projetos de finalidade científica e social que estão fazendo história na cidade paulista.

Beatriz e Ana explicam que atuam em um projeto depois que identificaram o desperdício alimentar na escola. Elas dizem que apenas conscientização não foi o suficiente. “A gente chegou na construção dos biodigestores caseiros a partir de um sistema com bactérias anaeróbicas que é ativado esterco bovino fresco e o resto de comida que sobra na nossa escola”.

Elas viram que o processo libera o biogás e biofertilizante. Elas aprenderam nas aulas de química e biologia o que era para fazer. O que elas não esperavam é que fosse também uma aula de solidariedade. Além do ambiente escolar, o trabalho na escola foi doado para comunidades vulneráveis na cidade, inclusive um assentamento com mais de 60 famílias.

A diretora da instituição, Lucinei Tavoni, destacou que a escola valoriza o senso coletivo e também o combate ao machismo. Há 700 estudantes da escola.

“A gente tem conseguido avanços e as meninas têm se sobressaído muito em nossa escola”, declarou.

Uma das pessoas da comunidade, um apicultor, doou uma colmeia para a escola e isso gerou um outro projeto, o meliponini, que estuda as abelhas sem ferrão, a sustentabilidade e a economia circular. Elisa se animou e está numa turma de uma disciplina não-obrigatória sobre o tema, mas que faz, aos 17 anos, seus olhos brilharem com a certeza de que tudo está apenas começando.

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