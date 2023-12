A- A+

Como qualquer carro ou casa, o ritmo com que partes do nosso corpo se desintegram varia. Mas não conseguimos saber qual órgão está envelhecendo mais rápido que os demais. Ou melhor, isso não era possível até agora.

Pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, descobriram que um simples exame de sangue pode dizer quais órgãos do corpo de uma pessoa estão envelhecendo rapidamente. Isso pode ajudar a orientar intervenções terapêuticas muito antes dos sintomas clínicos se manifestarem.

“Podemos estimar a idade biológica de um órgão em uma pessoa aparentemente saudável. Isso, por sua vez, prevê o risco de uma pessoa ter doenças relacionadas a esse órgão”, disse o autor sênior do estudo, Tony Wyss-Coray, professor de neurologia, em comunicado.

O estudo, publicado na revista científica Nature, mostrou que os nossos órgãos envelhecem em ritmos diferentes – e quando a idade de um órgão é especialmente avançada em comparação com a do seu homólogo de outras pessoas da mesma idade, a pessoa que o transporta tem um risco mais elevado de morte e de desenvolver doenças associadas a esse órgão. Os pesquisadores descobriram também que cerca de um em cada cinco adultos razoavelmente saudáveis com 50 anos ou mais apresenta pelo menos um órgão envelhecendo em um ritmo fortemente acelerado.

Idade biológica x idade cronológica

Já faz algum tempo que existe a diferenciação entre idade biológica - definida pelo ritmo de envelhecimento do organismo e idade cronológica - aquela definida pela data de nascimento. Entretanto, até o momento, a idade biológica era apenas uma.

O novo estudo foi um passo além, apresentando números distintos para cada um dos 11 órgãos, sistemas orgânicos ou tecidos principais: coração, gordura, pulmão, sistema imunológico, rim, fígado, músculo, pâncreas, cérebro, sistema vascular e intestino.

"Quando comparámos a idade biológica de cada um destes órgãos para cada indivíduo com os seus homólogos entre um grande grupo de pessoas sem doenças graves óbvias, descobrimos que 18,4% das pessoas com 50 anos ou mais tinham pelo menos um órgão envelhecendo significativamente mais rapidamente do que o média", explicou Wyss-Coray.

"E descobrimos que esses indivíduos correm maior risco de doenças nesse órgão específico nos próximos 15 anos”, completou o pesquisador.





Apenas cerca de uma em cada 60 pessoas no estudo tinha dois órgãos envelhecendo muito rapidamente. Mas, essas pessoas tinham 6,5 vezes mais risco de mortalidade do que alguém sem qualquer órgão em envelhecimento acelerado.

Usando tecnologias comercialmente disponíveis e um algoritmo criado por eles próprios, os pesquisadores avaliaram os níveis de milhares de proteínas no sangue de 5.678. Eles descobriram que quase mil dessas proteínas se originaram em um ou outro órgão e vincularam níveis aberrantes dessas proteínas ao envelhecimento acelerado dos órgãos correspondentes e à suscetibilidade a doenças e mortalidade.

Eles começaram verificando os níveis de quase 5 mil proteínas no sangue de pouco menos de 1.400 pessoas saudáveis com idades entre 20 e 90 anos, mas principalmente em fases intermediárias e tardias da vida, e sinalizando todas as proteínas cujos genes eram quatro vezes mais ativados em um órgão em comparação com qualquer outro órgão. Eles encontraram quase 900 dessas proteínas específicas de órgãos, que reduziram para 858 para fins de confiabilidade.

Para fazer isso, eles treinaram um algoritmo de aprendizado de máquina para adivinhar a idade das pessoas com base nos níveis dessas quase 5 mil proteínas. O algoritmo tenta escolher as proteínas que melhor se correlacionam com uma característica de interesse (neste caso, o envelhecimento biológico acelerado de uma pessoa ou de um órgão específico) perguntando, uma por uma: "Essa proteína aumenta a correlação?"

Os cientistas verificaram a precisão do algoritmo avaliando as idades de outras cerca de 4 mil pessoas que eram de alguma forma representativas da população dos EUA.

Em seguida, eles usaram as proteínas que identificaram para se concentrar em cada um dos 11 órgãos selecionados para análise, medindo os níveis de proteínas específicas dos órgãos no sangue de cada indivíduo. Embora houvesse alguma sincronia modesta de envelhecimento entre órgãos separados no corpo de qualquer pessoa, os órgãos individuais dessa pessoa seguiram caminhos separados ao longo do caminho do envelhecimento.

Diferença de idade dos órgãos

Para cada um dos 11 órgãos, a equipe descobriu uma “diferença de idade”. Os investigadores descobriram que as diferenças de idade identificadas para 10 dos 11 órgãos estudados (a única excepção é o intestino) estavam significativamente associadas ao risco futuro de morte por todas as causas ao longo de 15 anos de acompanhamento.





Ter um órgão com envelhecimento acelerado (definido como ter uma idade biológica do órgão com pontuação de algoritmo de 1 desvio padrão maior do que a média do grupo para esse órgão entre pessoas da mesma idade cronológica) acarretava um risco de mortalidade 15% a 50% maior nos próximos 15 anos, dependendo do órgão afetado.

Pessoas com envelhecimento cardíaco acelerado, mas que inicialmente não apresentavam doença ativa ou biomarcadores clinicamente anormais, apresentavam um risco 2,5 vezes maior de insuficiência cardíaca do que pessoas com coração normalmente envelhecido, mostrou o estudo.

Aqueles com cérebros “mais velhos” tinham 1,8 vezes mais probabilidade de apresentar declínio cognitivo ao longo de cinco anos do que aqueles com cérebros “jovens”. O envelhecimento acelerado do cérebro ou dos vasos sanguíneos – qualquer um deles – previu o risco de progressão da doença de Alzheimer, assim como os melhores biomarcadores clínicos usados atualmente.

Houve também fortes associações entre um escore renal de envelhecimento extremo (mais de 2 desvios padrão acima da norma) e hipertensão e diabetes, bem como entre um escore cardíaco de envelhecimento extremo e fibrilação atrial e ataque cardíaco.

"Se conseguirmos reproduzir esta descoberta em 50 mil ou 100 mil indivíduos, isso significará que, monitorizando a saúde de órgãos individuais em pessoas aparentemente saudáveis, poderemos ser capazes de encontrar órgãos que estão a sofrer um envelhecimento acelerado e poderemos ser capazes de tratar as pessoas antes que fiquem doentes", disse Wyss-Coray.

Identificar as proteínas específicas de órgãos que melhor indicam o envelhecimento excessivo dos órgãos e, consequentemente, o risco elevado de doenças também poderia levar a novos alvos de medicamentos.

