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ciência Pesquisadores da UFPE ajudam a descobrir 24 novas espécies de besouros; uma foi encontrada em Buíque A pesquisa foi realizada em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e foi publicada na revista científica internacional Insect Systematics & Evolution

Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) participaram de estudo que identificou 24 novas espécies de besouros até então desconhecidas pela ciência.

A descoberta, realizada em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), amplia significativamente o conhecimento sobre o gênero Manonychus, encontrado na América do Sul, principalmente no Brasil. Uma das espécies foi encontrada em Buíque, no Agreste de Pernambuco.

O estudo foi publicado em maio deste ano, na revista científica internacional Insect Systematics & Evolution, e apresenta a primeira revisão taxonômica (que descreve e classifica um grupo de seres vivos) abrangente do gênero. Até então, apenas oito espécies eram reconhecidas. Com os novos registros, o número passa para 34.

O artigo é assinado por Fábio Costa, do Laboratório de Taxonomia e Ecologia de Insetos do Departamento de Zoologia da UFPE; pela professora Luciana Iannuzzi; e pela pesquisadora Mariana Cherman, da UFMT.

Os três também integram o Instituto Nacional de Coleoptera (INCol), rede de pesquisadores dedicada ao estudo de besouros e vinculada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Manonychus moroni

Entre as espécies identificadas está a Manonychus moroni, encontrada no Parque Nacional do Catimbau, em Buíque. O primeiro material foi coletado em 2017, durante um trabalho de campo, e permaneceu preservado na Coleção Entomológica da UFPE até ser analisado anos depois.

"Na época, um pesquisador apenas coletou o exemplar durante um trabalho de campo, sem saber que se tratava de uma espécie ainda desconhecida pela ciência. O inseto foi preservado na Coleção Entomológica da UFPE e, anos depois, durante a minha pesquisa de doutorado, passou por uma análise detalhada ao lado de outros exemplares do mesmo grupo”, disse Costa.

Segundo o pesquisador, a comparação do material com todas as espécies de Manonychus já conhecidas revelou que o besouro coletado no Catimbau apresentava características diferentes das demais, o que levou à descrição oficial da nova espécie. O besouro também pode ser encontrado na Bahia.

O nome Manonychus moroni é uma homenagem ao entomólogo mexicano Miguel Ángel Morón Ríos (in memoriam), um dos principais especialistas em besouros da família Scarabaeidae.

“Estas 24 novas espécies representam um enorme avanço do conhecimento acerca da biodiversidade sul-americana. Na Taxonomia, reconhecer e descrever uma espécie é um passo essencial, pois somente após sua descrição oficial ela pode ser corretamente identificada, estudada e considerada em estratégias para a conservação”, afirmou.

Ele destaca ainda que a descoberta no Parque Nacional do Catimbau demonstra a riqueza biológica da região e a necessidade de ampliar as pesquisas sobre espécies ainda desconhecidas pela ciência.

Análise de 300 exemplares

A revisão taxonômica foi iniciada por Fábio Costa ainda durante seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE, com a orientação da professora Luciana Iannuzzi (UFPE) e coorientação da bióloga Mariana Cherman (UFMT).

O objetivo era compreender melhor a diversidade do gênero Manonychus, descrito há mais de um século, mas ainda pouco estudado.

Após a conclusão do doutorado, em 2020, Costa continuou com o trabalho a partir incorporação de novos acervos científicos. Ao todo, os pesquisadores analisaram a morfologia de aproximadamente 300 besouros de coleções do Brasil e do exterior.

Além da descrição das 24 novas espécies, o estudo reclassificou duas espécies que anteriormente pertenciam a outro gênero. Todas as descrições seguiram as normas do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.

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