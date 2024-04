Pesquisadores descobrem o ''interruptor'' da gordura marrom; veja o que isso significa

Um novo estudo publicado na Nature Metabolism parece ter descoberto como ativar a gordura marrom, também conhecida como tecido adiposo marrom. Esse tipo de gordura tem uma função especial: ajuda a queimar calorias dos alimentos que comemos e tem o potencial de ajudar a combater a obesidade.

Durante muito tempo, os cientistas pensaram que apenas pequenos animais como ratos e recém-nascidos tinham gordura marrom. Mas novas pesquisas mostram que um certo número de adultos mantém a gordura marrom ao longo da vida.

Como a gordura marrom é tão boa para queimar calorias, especialmente quando estamos expostos a temperaturas frias, como durante a natação no inverno ou na crioterapia, cientistas estão tentando encontrar maneiras de ativá-la com segurança, usando medicamentos que aumentem sua capacidade de produção de calor.

No novo trabalho, pesquisadores da Universidade do Sul da Dinamarca e da Universidade de Bonn, na Alemanha, descobriram que a gordura marrom tem um mecanismo interno, até então desconhecido, que a desliga logo após ser ativada. Isto limita a sua eficácia como tratamento contra a obesidade.

A boa notícia é que a equipe descobriu também uma proteína responsável por esse processo de desligamento, chamada de "AC3-AT".

“Olhando para o futuro, pensamos que encontrar formas de bloquear o AC3-AT pode ser uma estratégia promissora para ativar com segurança a gordura marrom e combater a obesidade e problemas de saúde relacionados”, disse o primeiro autor do estudo, Hande Topel, pós-doutorando sênior na Universidade do Sul da Dinamarca e no Centro Novo Nordisk para Sinalização de Adipócitos, em comunicado.