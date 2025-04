Pesquisadores desenvolvem vacina para gripe aviária em spray nasal; veja como funciona

A- A+

Pesquisadores do State Key Laboratory for Emerging Infectious Diseases da Universitdade de Hong Kong e o InnoHK Center for Virology, Vaccinology and Therapeutics desenvolveram uma vacina em spray nasal contra influenza aviária H5N1. O estudo foi publicado na Nature Communications.

O vírus da gripe aviária H5N1, detectado pela primeira vez em humanos em Hong Kong em 1997, se espalhou globalmente, gerando múltiplas variantes e causando infecções entre espécies. Agora é um dos principais candidatos para desencadear a próxima pandemia.

Desde o início de 2024, surtos descontrolados em fazendas leiteiras dos EUA levaram a dezenas de infecções humanas, com o vírus circulando em gado e outros animais.

A vigilância genética identificou mutações que aumentam a afinidade do H5N1 por células respiratórias superiores humanas, levantando preocupações de que uma adaptação ou recombinação adicional com a gripe sazonal poderia aumentar significativamente o risco de uma pandemia.

As lições da pandemia da Covid-19 ressaltam que vacinas seguras, eficazes e de rápida implantação são a estratégia mais crítica para a resposta à uma possível disseminação em massa do vírus.

As vacinas atuais, incluindo vacinas de mRNA, previnem efetivamente doenças graves e reduzem a mortalidade, mas não conseguem conter a transmissão viral. Essa limitação decorre da administração intramuscular, que induz anticorpos sistêmicos fortes, mas imunidade insuficiente no trato respiratório superior, onde ocorre a infecção.

A maioria das vacinas também requer doses múltiplas para eficácia. Uma vacina em spray nasal que ofereça proteção de dose única pode desempenhar um papel fundamental no controle do surto, induzindo rapidamente a imunidade da mucosa no local primário de entrada viral.

Para lidar com a ameaça emergente do H5N1, a equipe da HKU e da CVVT usou a plataforma de vacina em spray nasal baseada em vetor do vírus influenza para desenvolver uma vacina em spray nasal contra a gripe aviária. Estudos em animais confirmam seu alto perfil de segurança e capacidade de induzir imunidade abrangente, incluindo anticorpos neutralizantes, respostas de células T e imunidade da mucosa no trato respiratório superior.

Crucialmente, uma única dose fornece proteção robusta contra infecções e sustenta a memória imunológica. Mais ensaios clínicos podem posicionar esta vacina como uma reserva crítica para futuros surtos de H5N1, encurtando drasticamente os prazos de implantação. Seu mecanismo de administração nasal também promete conter a transmissão viral no início de um surto.

