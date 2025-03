Pesquisadores encontraram a cura da calvície? Como geneticistas estão despertando folículos

A- A+

Cientistas da UCLA identificaram uma pequena molécula que pode despertar folículos adormecidos, mas não danificados. Nos primeiros testes em humanos, a aplicação da molécula transportadora chamada PP405 como um medicamento tópico no couro cabeludo na hora de dormir por uma semana produziu resultados promissores.

"Em algum momento, a maioria dos homens e mulheres sofre de queda de cabelo, ou perde após quimioterapia, infecções ou outros estressores, e isso os afeta psicologicamente", diz William Lowry, professor de biologia molecular, celular e do desenvolvimento e um dos autores do estudo. "Nenhum produto desse tipo funcionará para todos", diz ele, "mas nossos primeiros testes em humanos no Condado de Orange foram muito encorajadores, e há testes maiores com mais pessoas a seguir".

Em termos científicos, a molécula PP405 é isolada e aplicada a uma proteína nas células-tronco do folículo que mantém as células dormentes. Isso inibe a proteína, e as células-tronco são movidas para despertar. O trabalho de laboratório na molécula vem acontecendo há quase uma década.

Nos primeiros testes em humanos, conduzidos em 2023, os pesquisadores descobriram que a aplicação de PP405 como um medicamento tópico no couro cabeludo na hora de dormir por uma semana produziu resultados promissores.

Embora cautelosos com os dados reais, os pesquisadores da UCLA rotularam os resultados como "estatisticamente significativos". Mais importante, eles acreditam que o tratamento produzirá cabelos completos em vez da variedade de penugem produzida por outras loções e poções de cura milagrosa contemporâneas.

Os três cientistas da UCLA por trás da descoberta — William Lowry, professor de biologia molecular, celular e do desenvolvimento; Heather Christofk, professora de química biológica; e Michael Jung, distinto professor de química — estão otimistas quanto ao potencial do tratamento para reverter a perda de cabelo padrão, que afeta mais da metade de todos os homens e um quarto de todas as mulheres até os 50 anos.

Lowry e sua equipe estavam preocupados que a pequena molécula PP405 pudesse matar todos os folículos, "mas ficamos felizes em estar errados sobre isso", diz ele. Por meio do Technology Transfer Group da UCLA, que transforma pesquisas brilhantes em produtos de mercado global, os cientistas cofundaram uma empresa de desenvolvimento médico chamada Pelage Pharmaceuticals.

"As aprovações do FDA sempre levam algum tempo", diz Lowry. "Mas valerá a pena esperar."

A busca pela cura da calvície está presente em toda a história da humanidade. Os antigos egípcios esfregavam suas cabeças calvas com uma mistura de tâmaras, pata de cachorro e casco de burro; curas celtas envolviam ratos em uma jarra. Os nativos americanos recorriam ao suco de yucca.

A perda de cabelo é causada por uma infinidade de fatores, incluindo envelhecimento, estresse, desequilíbrios hormonais e genética ruim. Apesar dos avanços, poucos remédios já funcionaram para mais de uma em cada três pessoas, levando os desamparados a experimentar tratamentos questionáveis ou suportar cirurgias caras.

