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Oceanos Pesquisadores da UFPE integram expedição Antártica Brasileira sobre impacto das mudanças climáticas Vice-reitor Moacyr Araújo e o pesquisador Leonardo Bruto integram expedição científica brasileira que investiga processos oceanográficos

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) terá dois representantes na 45ª Operação Antártica Brasileira (Operantar XLV), por meio da participação do professor Moacyr Araújo, vice-reitor da UFPE e do pesquisador Leonardo Bruto, doutor em Oceanografia pela instituição.

A iniciativa reúne pesquisadores de diferentes instituições nacionais e internacionais, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a dinâmica dos oceanos, os ecossistemas marinhos e suas respostas às transformações ambientais.

No caso do Projeto Mephysto 2, coordenado pelo professor Moacyr, o estudo investigará os impactos das mudanças climáticas na ocorrência de eventos extremos e nas interações físicas, químicas e biológicas no Atlântico Sudoeste e na Península Antártica.



A expedição, que teve início na última sexta-feira (30) e vai até o dia 22 de outubro, também contará com o apoio logístico da Marinha do Brasil para a realização de 29 projetos de pesquisa, envolvendo cientistas de diferentes instituições brasileiras.

Entre as atividades científicas previstas para esta edição está o trabalho desenvolvido na Baía do Almirantado, localizada na Ilha Rei George, na Antártica. A pesquisa terá como foco a investigação da turbulência oceânica e dos processos de mistura vertical na coluna d'água, utilizando o equipamento Vertical Microstructure Profiler (VMP-250).

Caso os resultados esperados sejam alcançados, eles poderão contribuir para o avanço do conhecimento sobre os processos físicos que atuam na região Antártica e sua relação com a variabilidade ambiental.

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