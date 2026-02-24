A- A+

TECNOLOGIA Pesquisadores lançam aplicativo para auxiliar tratamentos de hanseníase Desenvolvido pelo projeto hansen.ai, programa inicia atuação pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

Pesquisadores lançaram o aplicativo Avaliação Neurológica Simplificada digital (ANSd), usado em exames de pacientes com hanseníase.

O app foi desenvolvido por pesquisadores do hansen.ai, uma rede de colaboração entre a Universidade de Pernambuco (UPE), o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a fundação NHR Brasil.

A ferramenta facilita o trabalho dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) ao transformar um processo analógico e manual em um modelo totalmente digital e compatível com o existente.

A ANSd substitui as fichas de Avaliação Neurológica Simplificada (ANS), realizadas em papel desde 1977. Esses documentos são utilizados para o diagnóstico e o acompanhamento das lesões e incapacidades decorrentes da hanseníase, doença ainda endêmica em Pernambuco, ou seja, com taxas altas de detecção.

O lançamento ocorreu na última sexta-feira (20), no Hospital Otávio de Freitas (HOF), na Zona Oeste do Recife, centro de referência em Pernambuco para o tratamento da doença.

Durante o evento, a equipe do hansen.ai demonstrou as funcionalidades da ANSd aos profissionais de saúde presentes, que aprovaram a inovação.

“A ANSd vai permitir o acesso completo aos dados dos pacientes atendidos pelo HOF em formato digital imediatamente no momento da coleta dos dados”, explica a docente da UPE e coordenadora do projeto hansen.ai, Patricia Takako Endo.

Para a superintendência do hospital, o aplicativo não apenas uniformiza e acelera um processo antes feito à caneta, como também permite uma comunicação ágil desses dados com o sistema de saúde.

A ANSd é o mais recente resultado do projeto hansen.ai, que conta com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS).

