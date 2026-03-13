A- A+

EDUCAÇÃO Pesquisas de Pernambuco sobre zumbido no ouvido são destaques em congressos internacionais Trabalhos desenvolvidos na Unit-PE foram seleconadas para participar de congressos na Coreia do Sul e Turquia

Duas pesquisas realizadas em Pernambuco sobre a qualidade de vida de pessoas com zumbido no ouvido ganharam destaque em congressos internacionais.



Os trabalhos foram desenvolvidos por alunos do Mestrado Interinstitucional (Minter) em Saúde e Ambiente do Centro Universitário Tiradentes (Unit), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Em maio, as pesquisas serão apresentadas no 37° Congresso Mundial de Audiologia, em Seul, na Coreia do Sul. Um desses trabalhos, inclusive, também vai fazer parte da programação do XXIII Congresso Mundial de Otorrinolaringologia, que acontecerá em setembro, em Istambul, na Turquia.

O que é zumbido no ouvido e o que dizem as pesquisas

O zumbido no ouvido é uma percepção de sons variados - como de apito, chiado ou cachoeira - sem uma fonte externa real. Por mais que não seja uma doença, pode ser um sintoma de condições como a perda auditiva.

Além do aspecto da audição, os trabalhos levam em conta os impactos emocionais, cognitivos e comportamentais da condição na qualidade de vida dos pacientes. As pesquisas também relacionam intervenções psicoterapêuticas em relação à condição.

As pesquisas foram desenvolvidas a partir de resultados clínicos baseados em intervenções psicoterapêuticas aplicadas no Brasil. A análise envolve, por exemplo, as consequências do zumbido na saúde, atingindo cerca de 20% da população mundial, sem cura.

Os trabalhos são intitulados: “Clinical Case Report: evolution of the emotional impact of Tinnitus over 12 weeks of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT), evaluated using the THI” e “Psychotherapeutic interventions in Tinnitus management: Cognitive-Behavioral and Mindfulness approaches”.

O coordenador do Minter da UNIT, Carlos Eduardo, comemorou o reconhecimento internacional, e chamou atenção para a contribuição da pesquisa acadêmica para a produção científica.

"Esse programa de mestrado tem a função de dialogar com as interfaces científicas na área de Saúde e Meio Ambiente, já que o trabalho foi realizado por um psicólogo que está inserido nesse contexto”, explica.

Veja também