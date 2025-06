Péssima infraestrutura atrasou resgate de brasileira na Indonésia, avaliam integrantes da diplomacia

A- A+

Integrantes da diplomacia brasileira avaliam que é difícil afirmar neste momento que houve negligência no resgate de Juliana Marins, morta na Indonésia após cair em uma trilha no Monte Rinjani.



A brasileira ficou quatro dias sem comida, água e abrigo após deslizar em terreno íngreme na costa de um vulcão. Segundo um importante interlocutor ouvido pelo GLOBO, a falta de infraestrutura e de instituições governamentais no local impediram um atendimento rápido.

Esse interlocutor ressaltou que Juliana estava em um arquipélago com 14.000 ilhas, bastante pobre e desorganizado. Apesar de ser um destino turístico, Lombok, onde Juliana morreu, não possui recursos adequados para oferecer missões de resgate com prontidão.

Segundo outro integrante do governo, a Embaixada do Brasil em Jacarta fez tudo o estava ao seu alcance em contatos com autoridades indonésias e acompanhou todos os passos das buscas.

Esse mesmo interlocutor argumenta ainda que existe uma diferença cultural sobre resgates desse tipo. No Brasil, há um justificado senso de urgência para salvar a vida de um desaparecido, com cobrança a autoridades. Em outros países, por outro lado, atribui-se uma maior responsabilidade ao turista que resolve fazer uma trilha com grau elevado de risco.

O Itamaraty não comentou a manifestação da família da jovem niteroiense, que publicou uma mensagem nas redes sociais, nesta quarta-feira, acusando negligência na operação de resgate da jovem.

Segundo os familiares, se o socorro tivesse chegado dentro do prazo estimado de sete horas, a jovem ainda estaria viva. No post, eles afirmam:

"Juliana sofreu uma grande negligência por parte da equipe de resgate. Se a equipe tivesse chegado até ela dentro do prazo estimado de 7h, Juliana ainda estaria viva. Juliana merecia muito mais! Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece! Não desistam de Juliana!"

Pessoas ligadas à cúpula do Ministério das Relações Exteriores afirmaram que o foco da pasta, neste momento, é dar apoio à família de Juliana Marins. Três funcionários da representação brasileira na Indonésia foram designados para essa tarefa. Nas palavras de um interlocutor, "haverá tempo para apurar e avaliar os fatos".

Pela legislação em vigor, em caso de morte de cidadão brasileiro no exterior, as embaixadas e consulados do Brasil podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais. Já o traslado dos restos mortais é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos.

