EDUCAÇÃO Pessimista com o Sisu? Veja suas próximas opções para entrar no ensino superior Inscrições para o programa vão ocorrer entre a próxima segunda-feira e 1º de fevereiro; lista de espera para universidades públicas abre no dia 30, quando saem os resultados

O fim do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024 não é a última oportunidade para o ingresso no ensino superior, mesmo para quem não conseguir uma vaga na universidade pública — o resultado sai apenas dia 30. Na próxima segunda, começa o período para o Programa Universidade para Todos (Prouni), que dá bolsas de estudos de 50% e 100%.

De acordo com o edital do Prouni 2024, as inscrições para o programa vão acontecer de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação dos resultados do processo seletivo vai ocorrer em duas etapas, sendo a primeira no dia 6 de fevereiro e a segunda dia 27 do mesmo mês.

Calendário Prouni 2024

Inscrições: 29 de janeiro a 01 de fevereiro

Resultados: 6 e 27 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 14 e 15 de março

Resultado lista de espera: 18 de março

Lista de espera

Outra esperança para quem acha que não conseguiu uma boa classificação no Sisu é a lista de espera. De acordo com o professor Frederico Torres, estatístico formado pela Universidade de Brasília (UnB) que acompanha os processos seletivos de ensino superior no país, é possível sonhar.



Bom dia, #studytwtbr ! Uma orientação geral para quem está participando do SiSU: se você está hoje dentro das vagas no curso/universidade dos sonhos, mantenha a sua opção! Provavelmente, mesmo que não seja aprovado na Chamada Regular, você será convocado na Lista de Espera! (+) — Professor Fredão (@ProfessorFredao) January 25, 2024





“Na UFMG, por exemplo, que é super visada, vejam quantos candidatos foram convocados em lista de espera para Medicina - Ampla (160 vagas) nos últimos 4 anos: 57 em 2020, 31 em 2021, 66 em 2022 e 96 em 2023. Essa movimentação não é exclusiva para Medicina e nem exclusiva para a UFMG. Cada universidade e curso tem as suas particularidades mas, sempre, a lista RODA (e muito)!”, escreveu o especialista, conhecido nas redes como Professor Fredão.

Calendário do Sisu 2024

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado: 30 de janeiro de 2024

Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024

Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024

