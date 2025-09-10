Qui, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Pessoa detida após assassinato de ativista Charlie Kirk nos EUA é solta (FBI)

"O indivíduo detido foi liberado após um interrogatório por parte das forças da lei

Reportar Erro
Charlie KirkCharlie Kirk - Foto: Josh Edelson / AFP

Uma pessoa que havia sido detida durante a investigação do assassinato do ativista de direita e influenciador americano Charlie Kirk nesta quarta-feira (10) foi posta em liberdade, informou o diretor do FBI horas depois de anunciar sua prisão.

Leia também

• Charlie Kirk: herói dos jovens conservadores dos EUA

• Suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk é detido, diz chefe do FBI

• Após aliado levar um tiro, Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

"O indivíduo detido foi liberado após um interrogatório por parte das forças da lei. Nossa investigação continua e seguiremos divulgando informações em prol da transparência", publicou o diretor Kash Patel na rede X.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter