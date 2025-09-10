Política
Pessoa detida após assassinato de ativista Charlie Kirk nos EUA é solta (FBI)
"O indivíduo detido foi liberado após um interrogatório por parte das forças da lei
Uma pessoa que havia sido detida durante a investigação do assassinato do ativista de direita e influenciador americano Charlie Kirk nesta quarta-feira (10) foi posta em liberdade, informou o diretor do FBI horas depois de anunciar sua prisão.
Leia também
• Charlie Kirk: herói dos jovens conservadores dos EUA
• Suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk é detido, diz chefe do FBI
• Após aliado levar um tiro, Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"
"O indivíduo detido foi liberado após um interrogatório por parte das forças da lei. Nossa investigação continua e seguiremos divulgando informações em prol da transparência", publicou o diretor Kash Patel na rede X.