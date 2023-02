A- A+

Galo da Madrugada Pessoas com deficiência podem concorrer a 100 vagas do Camarote da Acessibilidade no Recife Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (14). Cada pessoa sorteada poderá levar um acompanhante

Pessoas com deficiência podem concorrer a 100 vagas oferecidas para o Camarote da Acessibilidade no Galo da Madrugada, que funcionará no Sábado de Zé Pereira (18), na avenida Dantas Barreto, na área central do Recife.



Para participar, é necessário ter, no mínimo, 14 anos e residir na capital pernambucana. Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (14), no site camarotedaacessibilidade.recife.pe.gov.br ou no aplicativo ou site do Conecta Recife.

A escolha será por meio de sorteio, que será realizado nesta quarta (15), às 16h, na TV Conecta do Recife no YouTube. Cada pessoa sorteada poderá levar um acompanhante.

Na entrada do Camarote, será necessário apresentar um documento comprobatório da deficiência e o comprovante de residência.



O local funcionará das 8h às 17h e tem capacidade de até 250 pessoas, entre brincantes com deficiência, seus acompanhantes e convidados.

O Camarote da Acessibilidade é realizado pela Prefeitura do Recife desde 2011 e tem por objetivo proporcionar a inclusão social.

Veja também

Conflito Israel bombardeia complexo subterrâneo do Hamas em Gaza, ataques no leste de Jerusalém