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MOBILIDADE Pessoas com deficiência reclamam de falta de acessibilidade no terminal provisório de Camaragibe Local passou a funcionar em maio de 2026

Pouco mais de um mês após o início das operações do terminal temporário de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, pessoas com deficiência sentem os impactos causados pela ausência de infraestrutura acessível no local.

O equipamento funciona desde o dia 16 de maio, nas proximidades do terminal integrado fixo, que foi interditado para realização de reformas estruturais.

Na manhã desta quinta-feira (25), a reportagem da Folha de Pernambuco esteve no terminal para ouvir os usuários e verificar as condições enfrentadas por quem precisa utilizar o equipamento que concentra parte das linhas que operam no sistema de integração física.

Com cegueira total, a aposentada Rilda Veloso, de 61 anos, utiliza os ônibus do sistema com frequência para resolver questões pessoais e fazer exames médicos, tanto no município vizinho, São Lourenço da Mata, como nos bairros da própria cidade.

Além de reclamar da longa espera pelos coletivos, ela relembra que tropeçou várias vezes ao tentar subir as calçadas das paradas provisórias.

Rilda Veloso enfrenta problemas no TI Camaragibe | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Do dia 16 de maio para cá piorou tudo. A gente tem enfrentado uma demora maior das linhas, além da falta total de acessibilidade. Nós fomos colocados aqui, enquanto usuários, mas dá para notar que não houve um planejamento, porque quando um espaço é planejado para pessoas, precisa ser pensado para ser usado por essas pessoas na diversidade delas. É difícil para idosos e pessoas com baixa mobilidade”, desabafa.

Riscos para usuários

Veloso questiona ainda o prazo de entrega do terminal reformado, que não teria sido esclarecido ao público. A distância entre os ônibus e a plataforma é outro problema. Chega a ser de mais de um metro e, para entrar nos veículos com segurança, ela tem contado com a ajuda de outros usuários do modal.

Telhado não é suficiente para proteger usuários da chuva | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A estação não dispõe de bancos para os usuários e os telhados das paradas não protegem da chuva. Já os banheiros masculino e feminino funcionam em estrutura de contêiner e servem de abrigo para cães que circulam pelo local.

Pessoas com deficiência sofrem para entrar nos banheiros | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Eles [os ônibus] param quase no meio da rua e nós ficamos expostos. Muitas vezes, eu preciso sair só. A gente tem que ter autonomia. Nem sempre podemos contar com alguém e precisamos andar. Quem precisa garantir essa segurança e acessibilidade é o poder público. Não temos banheiro acessível, rampas e nem bancos para esperarmos os ônibus”, continua.

Local já teria sido fiscalizado

Segundo o também aposentado José Moura, de 57 anos, agentes da Secretaria de Mobilidade de Camaragibe estiveram no terminal, no dia 25 de maio, para averiguar as condições de acessibilidade do equipamento. Ele é membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

“Vieram também um engenheiro e um arquiteto do Grande Recife Consórcio de Transportes. Todas essas reclamações foram relatadas a eles. A equipe nos ouviu, mas de lá para cá, nada foi resolvido. Disseram que viriam no outro dia resolver, mas não vieram. Temos trabalhadores aqui ao lado. Poderiam ter mandado eles para facilitar nossa vida. Não foi resolvido absolutamente nada em relação às nossas reivindicações”, detalha.

José tem mobilidade reduzida | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Quando o conselho se reúne, a gente ouve de cadeirantes, por exemplo, sobre a rampa que não existe e o meio-fio que não é rebaixado para subirem com cadeiras de rodas. Como as rodas dianteiras são menores, acabam topando e é capaz de a cadeira tombar. É um medo grande, tanto no embarque quanto no desembarque. Sofrem cadeirantes, pessoas com nanismo, pessoas com mobilidade reduzida, idosos e pessoas cegas”, finaliza.

Com a palavra, os órgãos responsáveis

A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transporte, que informou que é responsável apenas pela operação dos ônibus e que a estrutura do terminal é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) do estado. A pasta foi procurada, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto para incluir o posicionamento da pasta.

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