SAÚDE Pessoas com vício em "maratonar séries" têm maior probabilidade de se sentir solitárias, diz estudo Algumas pessoas, segundo os pesquisadores, assistem compulsivamente a ponto de desenvolverem dependência, experimentando em alguns casos até a obsessão

Você é daqueles que quando se senta para assistir uma série, coloca dois ou três capítulos para ver um atrás do outro? Pois saiba que o vício em maratonas de séries está associado à solidão, de acordo com um novo estudo da Universidade de Huangshan, na China e publicado na PLOS One.

Segundo o estudo, algumas pessoas assistem compulsivamente a ponto de desenvolverem dependência — experimentando obsessão, aumento no consumo de televisão e impactos negativos na vida cotidiana.

Para o estudo, os autores entrevistaram 551 adultos que eram grandes consumidores de televisão — ou seja, que assistiam a séries por pelo menos 3,5 horas por dia e vendo mais de quatro episódios por semana. Eles fizeram perguntas a esses participantes para avaliar o comportamento viciante, a solidão e suas motivações para maratonar séries.

Dos participantes da pesquisa, 334 (61%) preenchiam os critérios para vício em maratonas de séries. Entre esses participantes, o aumento da solidão apresentou correlação significativa com níveis mais elevados de vício em maratonas de séries e solidão, enquanto os participantes que não preenchiam os critérios para vício não apresentaram a mesma associação.

Ao examinarem os motivos do vício em maratonas de séries, os cientistas descobriram uma associação entre solidão, motivações de escapismo e de busca por aprimoramento emocional, sugerindo que as pessoas que maratonam séries por horas podem estar se engajando tanto na evitação de situações negativas quanto na busca por intensificar emoções positivas.





Como conclusão, os autores sugeriram que essas pessoas vivenciam níveis mais elevados de solidão, buscam satisfação emocional ou utilizam maratonas de séries como mecanismo de fuga.

Limitações do estudo

Segundo os autores, o estudo conseguiu mostrar apenas uma associação entre o vício em assistir compulsivamente a séries e a solidão, sendo necessárias mais pesquisas para determinar se a solidão é a principal causa desse comportamento.

Além disso, foi analisado apenas séries de televisão, não levando em conta outros comportamentos compulsivos e dignos de maratonas como Youtube, TikTok e outras redes sociais.

Mesmo assim, as descobertas sugerem a possibilidade de que alguns indivíduos tentem lidar com o isolamento social aumentando o consumo de mídia a ponto de desenvolverem um vício em maratonas de séries.

"Este estudo aprofunda nossa compreensão sobre o hábito de assistir compulsivamente a séries, diferenciando entre formas viciantes e não viciantes, demonstrando que a solidão prevê significativamente o vício em assistir compulsivamente a séries, enquanto o escapismo e a busca por satisfação emocional servem como vias duplas de regulação emocional”, escreveram os autores.

